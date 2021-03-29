Понедельник, 29 Марта 2021 17:58

АрмИнфо.Азербайджанские военные забросали камнями автомобиль, на котором из Степанакерта в Горис перевозились тела погибших военнослужащих. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила заместитель мэра Гориса Ирина Йолян

По ее словам, инцидент произошел вчера ночью в районе 01:30. В результате этих действий азербайджанской стороны, разбиты стекла автомобиля марки "ГАЗЕЛь"

"Водитель не остановился, продолжил движение, и привез останки в Горис. Это очередные доказательства агрессивного поведения противника, требующие оценки. И кто должен в конце концов гарантировать право на безопасное передвижение гражданского лица", - вопрошала Йолян.

Отметим, что это не первый подобный случай. Ранее азербайджанцы забросали камнями легковушку в районе Красного Базара