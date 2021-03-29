Понедельник, 29 Марта 2021 17:50

АрмИнфо. Вакцина - это важный инструмент для изменения ситуации с пандемией как во всем мире, так и в Армении. Об этом 29 марта на пресс-конференции в Ереване заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Армении Егор Зайцев.

Представитель ВОЗ также проинформировал, что ввиду дефицита вакцины, прививки в первоочередном порядке делаются людям, находящимся в группе риска. "Первая группа риска - это медперсонал, который взаимодействует с инфицированными больными. Вторая группа- люди с хроническими заболеваниями (диабет, ожирение и т.д.). И третья группа

- это пожилые люди. Имена этим группа отдается приоритет при распределении вакцины", - сказал Зайцев.

Говоря о вакцине от коронавируса компании AstraZeneca, он заверил, что она эффективна и безопасна. "Не было обнаружено доказанной связи между случаями тромбоэмболии у пациентов и вакциной, хотя эта связь по-прежнему изучается. Этот вопрос находится как в центре внимания специалистов ВОЗ, так и Европейского агентство по лекарственным средствам. Та польза, которую несет в себе вакцина, превышает все риски", - сказал он.

При этой Зайцев сообщил, что самое серьезное осложнение, которое может случиться в результате вакцинации - эта анафилактический шок, который в теории может произойти из-за любого препарата и вещества. "Анафилактический шок считается управляемым осложнением, и если медперсонал будет знать, как себя вести и как грамотно оказать пациенту помощь, серьезных проблем и летальных исходов можно будет избежать", - добавил Зайцев.

Вместе с тем он отметил, что несмотря на наличие вакцины, соблюдение противоэпидемиологическим мер никто не отменял, призвав носить маски, соблюдать дистанции и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. В свою очередь руководитель программы иммунизации Минздрава Армении Гаяне Саакян отметила, что чаще всего после введения этой вакцины регистрируются такие осложнения как покраснение, боль на месте укола.

По ее словам, более 20 млн доз вакцины AstraZeneca уже ввели, из них 11 млн доз - в Великобритании, где эта вакцина производится. "Данные были получены обнадеживающие, смертельных случаев, доказано связанных с вакциной, не было. Было зарегистрировано 7 случаев тромбоэмболии и около 18 случаев синусной тромбоэмболии головного мозга. Но, связь с вакциной не доказана, в то время как сам коронавирус, по словам специалиста, может привести к таким осложнениям", - сказала она, добавив, что Армения также планирует закупку вакцины и из других стран, в том числе и российского "Спутник- V".

Как сегодня уже сообщало АрмИнфо, невзирая на отказ ряда европейских стран от антиковидной вакцины шведско-британского производства AstraZeneca, Армения импортировала первую партию препарата количеством в 24 тыс. доз. Вакцинация в стране будет проводиться на добровольной основе и предназначена для граждан, пребывающих в группе риска, в частности медперсонала, граждан старше 65 лет, а также граждан от 16 до 64 лет, имеющих хронические заболевания, сотрудников центров опеки за престарелыми, и их подопечных.

Напомним, что ряд стран ЕС отказались от поставки вакцины AstraZeneca, или приостановили процесс вакцинации своих граждан ввиду зарегистрированных последствий. Сообщалось, что после инъекции у прошедших вакцинацию граждан развивались тромбоэмболические осложнения, кроме того были зарегистрированы случаи смерти.

В частности, первыми от применения препарата отказались в Австрии, где после вакцинации одна женщина скончалась, а у другой диагностировали тромбоэмболию легочной артерии. Вслед за Австрией временно приостановили вакцинацию в Дании, Норвегии и Исландии, Эстонии, Литве, Люксембурге, Кипре, Латвии, Италии и др. При этом Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что препарат эффективен и безопасен в сравнении с теоретической опасностью.

Отметим, что в Армении с момента вспышки пандемии был зарегистрирован 190 741 случай заражения коронавирусом, что составляет 22,6% из общего числа граждан, сдавших тест. При этом выздоровело 172 096 человек (90,2%), скончалось 3 476 (1,8%).