Понедельник, 29 Марта 2021 17:41

АрмИнфо.В рамках программы развития национального виноделия и расширения туристического потенциала, в Армении намерены восстановить древнее ремесло по изготовлению винных карасов.

Карасы - это глиняные кувшины, издавна применяемые на территории исторической Армении, в которых молодое вино проходит процесс брожения и хранения. Карасы закрывают крышкой, устанавливают в подвалах или закапывают в землю. Как правило, эти кувшины бывают разной вместимостью до 350 дал.

С инициативой открыть такую школу изготовления карасов выступил учредителя винодельческой компании <Зора> Зорик Гарибян, хозяйство которого посетил министр экономики Армении Ваан Керопян. Он намерен создать гончарную школу, где будут обучаться мастера не только для своей фабрики в Вайоцдзорской области, но и для всех винодельческих предприятий Армении. Они уверены, что эта инициатива поможет Армении восстановить 6000-летние традиции виноделия, объединив их с передовыми современными методами и технологиями и используя чисто местные сорта винограда.