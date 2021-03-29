|Граждане Армении с первого апреля смогут ездить на Кипр
|"Ай Дат": Правительство, отрекающееся от повестки международного признания геноцида - обречено в Армении
|Первый, но не последний на армянской железной дороге
|Президент Армении не исключил продолжения внутриполитического кризиса в стране после внеочередных парламентских выборов
|Встреча с представителями консерватории – основа продолжения сотрудничества.
|Еще один депутат от правящей "Мой шаг" складывает мандат
|Азербайджанские военные забросали камнями автомобиль, перевозивший из Степанакерта в Горис тела погибших военнослужащих
|Представитель ВОЗ в Армении: Вакцина AstraZeneca эффективна и безопасна
|В Армении восстанавливают древнее ремесло по изготовлению винных карасов
|Правительство Армении ужесточит меры по предотвращению распространения коронавируса
|Глава МИД Армении о военнопленных и российско-турецких отношениях
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|На фоне миролюбивых высказываний руководства Армении, в Турции прошли очередные турецко- азербайджанские военные учения
|Флаг Турции был сожжен в ходе акции протеста перед зданием Совбеза Армении
|Нагдалян: Силовые структуры Армении, Азербайджана и России определяли карты, по которым осуществлялась дислокация сил на границе
|Глава МИД Армении: 27 сентября - это демонстрация провала посредничества МГ ОБСЕ
|Сотрудники безопасности ЮКЖД задержали двух жителей Еревана при попытке кражи кабеля
|Глава МИД Армении: Нужно строить свою внешнюю политику таким образом, чтобы не превратиться в площадку столкновения интересов
|Путешествуйте по миру с неограниченным Интернетом от Boingo Wi-Fi с картой Mastercard World Black Edition Банка ВТБ (Армения)!
|Ара Айвазян: Армения ожидает от Турции пересмотра армяноненавистнической политики в свой адрес
|Невзирая на отказ ряда европейских стран от антиковидной вакцины AstraZeneca, Армения импортировала первую партию этого препарата
|В Кремле прокомментировали предстоящую отставку Никола Пашиняна
|Прогноз: Геополитика придает признанию геноцида Америкой дополнительные перспективы
|СНБ Армении за взяточничество задержала полицейского
|Geopolitika.news: Блинкен просит Турцию остаться в НАТО
|За сутки в Армении подтвердилось 424 случая заражения коронавирусом, выздоровело - 590
|Прогноз: Внеочередные выборы панацеей не станут
|МЧС РА: Проезд через перевал Варденяц по-прежнему запрещен для большегрузов с прицепами
|МО Армении: Около 10 тысяч военнослужащих было ранено в ходе развязанной Азербайджаном агрессии
|В Минобороны Армении рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом и количестве летальных исходов в период пандемии
|Пашинян подаст в отставку в апреле, чтоб провести внеочередные выборы в июне
|В цехе по производству пластмассы в ереванском квартале Силикян вспыхнул пожар
|Посольство США в Армении запускает пятый фестиваль американского кино 2021 года
|Посол Франции: Медцентр Измирлян и Центральная общественная больница Парижа подписали меморандум о сотрудничестве
|В Армении по-прежнему сохраняется высокая смертность от коронавируса - 16 летальных исходов только за последние сутки
|МЧС РА: Проезд через Варденяц перевал и Дилижанский запрещен для большегрузов с прицепами
|Состоялся телефонный разговор премьер-министра Пашиняна с Владимиром Путиным
|Конституционный Суд Армении признал неконституционной ст. 300.1 УК РА, на основании которой предъявлено Кочаряну обвинение
|Обзор: Россия сыграла ключевую роль в восстановлении мира и создании условий для нормализации гумситуации в Нагорном Карабахе
|Ереван: Попытки Баку оправдать варварское разрушение армянского культового сооружения достойны осуждения
|В Офисе Сержа Саргсяна рассказали о мотивах встречи бывших президентов Армении и Арцаха
|Нарушение Азербайджаном международного гуманитарного права обсуждалось на заседании Диалога Армения-ЕС по правам человека
|МО Армении впервые опубликовало кадры со встречи с Джалалом Арутюняном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армянский депутат попросила Министерство высоких технологий страны проверить достоверность информации о приобретении азербайджанцем Caucasus Online LLC
|Национальный университет архитектуры и строительства Армении начнет подготовку кадров для ЮКЖД
|Иран и Армения изучают перспективы углубления сотрудничества в сфере образования
|Захарова: На полях СМИД СНГ планируются общение главы МИД России с коллегами из Азербайджана и Армении
|Состоялась встреча бывших президентов Армении и Арцаха
|Посол: Одним из путей решения проблемы "Верхнего Ларса" может быть деятельность трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций в регионе
|Посол России: Вопрос, связанный с поставками вакцины "Спутник-V"в Армению очень активно прорабатывается
|Сергей Копыркин: В России будут внимательно следить за процессами в Армении, в том числе за выборами
|Посол: Российским представительством при ЮНЕСКО ведется интенсивная работа для оправки миссии в регион
|Правительство и Всеармянский фонд <Айастан> направят 110 млрд. драмов на реализацию программ в Арцахе
|Парламентарий: Особой разницы между Пашиняном и Кочаряном нет
|Арам Аветис: Настоящий читатель должен быть, как корова
|Армен Саркисян обсудил внутриполитическую ситуацию в стране с представителями Национально-демократического полюса и главой "Наследии"
|За сутки в Армении было выявлено 1005 случаев заражения коронавирусом
|Парламентарий: Оппозиция уже сегодня готовит оправдание будущему поражению
|В Армении 5 гражданам предъявлены обвинения в рамках уголовного дел о продажи двух младенцев
|Читать больше
АрмИнфо.Правительство Армении ужесточит меры по предотвращению распространения коронавируса. Об этом стало известно по итогам заседания комиссии, координирующей работу по предотвращению распространения коронавируса в Республике Армения под председательством премьер-министра Николая Пашиняна.
В частности, в ходе заседания глава правительства предложил организовать работы по следующим направлениям: непрерывный процесс вакцинации, повышение уровня ношения масок, ужесточение контрольных мероприятий и увеличение больничного потенциала. В этом контексте участники заседания обсудили возможности приобретения других за исключением AstraZeneca вакцин, затронули профилактические меры в общеобразовательных учебных заведениях, которые должны основываться на опыте и принципах, применяемых в кризисный период.
Никол Пашинян призвал активизировать проверки инспекционных органов по соблюдению санитарно-эпидемиологичесикх норм, особенно на закрытых территориях, в общественном транспорте, продолжить информировать общественность о культуре ношения масок и сконцентрироваться на работах по проибретению новых партий вакцин.
Отметим, что невзирая на отказ ряда европейских стран от антиковидной вакцины шведско-британского производства AstraZeneca, Армения накануне импортировала первую партию препарата количеством в 24 тыс. доз.
|Граждане Армении с первого апреля смогут ездить на Кипр
|"Ай Дат": Правительство, отрекающееся от повестки международного признания геноцида - обречено в Армении
|Первый, но не последний на армянской железной дороге
|Президент Армении не исключил продолжения внутриполитического кризиса в стране после внеочередных парламентских выборов
|Встреча с представителями консерватории – основа продолжения сотрудничества.
|Еще один депутат от правящей "Мой шаг" складывает мандат
|Азербайджанские военные забросали камнями автомобиль, перевозивший из Степанакерта в Горис тела погибших военнослужащих
|Представитель ВОЗ в Армении: Вакцина AstraZeneca эффективна и безопасна
|В Армении восстанавливают древнее ремесло по изготовлению винных карасов
|Правительство Армении ужесточит меры по предотвращению распространения коронавируса
|Глава МИД Армении о военнопленных и российско-турецких отношениях
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|На фоне миролюбивых высказываний руководства Армении, в Турции прошли очередные турецко- азербайджанские военные учения
|Флаг Турции был сожжен в ходе акции протеста перед зданием Совбеза Армении
|Нагдалян: Силовые структуры Армении, Азербайджана и России определяли карты, по которым осуществлялась дислокация сил на границе
|Глава МИД Армении: 27 сентября - это демонстрация провала посредничества МГ ОБСЕ
|Сотрудники безопасности ЮКЖД задержали двух жителей Еревана при попытке кражи кабеля
|Глава МИД Армении: Нужно строить свою внешнюю политику таким образом, чтобы не превратиться в площадку столкновения интересов
|Путешествуйте по миру с неограниченным Интернетом от Boingo Wi-Fi с картой Mastercard World Black Edition Банка ВТБ (Армения)!
|Ара Айвазян: Армения ожидает от Турции пересмотра армяноненавистнической политики в свой адрес
|Невзирая на отказ ряда европейских стран от антиковидной вакцины AstraZeneca, Армения импортировала первую партию этого препарата
|В Кремле прокомментировали предстоящую отставку Никола Пашиняна
|Прогноз: Геополитика придает признанию геноцида Америкой дополнительные перспективы
|СНБ Армении за взяточничество задержала полицейского
|Geopolitika.news: Блинкен просит Турцию остаться в НАТО
|За сутки в Армении подтвердилось 424 случая заражения коронавирусом, выздоровело - 590
|Прогноз: Внеочередные выборы панацеей не станут
|МЧС РА: Проезд через перевал Варденяц по-прежнему запрещен для большегрузов с прицепами
|МО Армении: Около 10 тысяч военнослужащих было ранено в ходе развязанной Азербайджаном агрессии
|В Минобороны Армении рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом и количестве летальных исходов в период пандемии
|Пашинян подаст в отставку в апреле, чтоб провести внеочередные выборы в июне
|В цехе по производству пластмассы в ереванском квартале Силикян вспыхнул пожар
|Посольство США в Армении запускает пятый фестиваль американского кино 2021 года
|Посол Франции: Медцентр Измирлян и Центральная общественная больница Парижа подписали меморандум о сотрудничестве
|В Армении по-прежнему сохраняется высокая смертность от коронавируса - 16 летальных исходов только за последние сутки
|МЧС РА: Проезд через Варденяц перевал и Дилижанский запрещен для большегрузов с прицепами
|Состоялся телефонный разговор премьер-министра Пашиняна с Владимиром Путиным
|Конституционный Суд Армении признал неконституционной ст. 300.1 УК РА, на основании которой предъявлено Кочаряну обвинение
|Обзор: Россия сыграла ключевую роль в восстановлении мира и создании условий для нормализации гумситуации в Нагорном Карабахе
|Ереван: Попытки Баку оправдать варварское разрушение армянского культового сооружения достойны осуждения
|В Офисе Сержа Саргсяна рассказали о мотивах встречи бывших президентов Армении и Арцаха
|Нарушение Азербайджаном международного гуманитарного права обсуждалось на заседании Диалога Армения-ЕС по правам человека
|МО Армении впервые опубликовало кадры со встречи с Джалалом Арутюняном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армянский депутат попросила Министерство высоких технологий страны проверить достоверность информации о приобретении азербайджанцем Caucasus Online LLC
|Национальный университет архитектуры и строительства Армении начнет подготовку кадров для ЮКЖД
|Иран и Армения изучают перспективы углубления сотрудничества в сфере образования
|Захарова: На полях СМИД СНГ планируются общение главы МИД России с коллегами из Азербайджана и Армении
|Состоялась встреча бывших президентов Армении и Арцаха
|Посол: Одним из путей решения проблемы "Верхнего Ларса" может быть деятельность трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций в регионе
|Посол России: Вопрос, связанный с поставками вакцины "Спутник-V"в Армению очень активно прорабатывается
|Сергей Копыркин: В России будут внимательно следить за процессами в Армении, в том числе за выборами
|Посол: Российским представительством при ЮНЕСКО ведется интенсивная работа для оправки миссии в регион
|Правительство и Всеармянский фонд <Айастан> направят 110 млрд. драмов на реализацию программ в Арцахе
|Парламентарий: Особой разницы между Пашиняном и Кочаряном нет
|Арам Аветис: Настоящий читатель должен быть, как корова
|Армен Саркисян обсудил внутриполитическую ситуацию в стране с представителями Национально-демократического полюса и главой "Наследии"
|За сутки в Армении было выявлено 1005 случаев заражения коронавирусом
|Парламентарий: Оппозиция уже сегодня готовит оправдание будущему поражению
|В Армении 5 гражданам предъявлены обвинения в рамках уголовного дел о продажи двух младенцев
|Читать больше
|Прогноз: Геополитика придает признанию геноцида Америкой дополнительные перспективы
|Прогноз: Внеочередные выборы панацеей не станут
|Парламентарий: Особой разницы между Пашиняном и Кочаряном нет
|Парламентарий: Оппозиция уже сегодня готовит оправдание будущему поражению
|Аналитик: Разговоры о новой войне несколько преувеличены
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности