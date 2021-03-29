Понедельник, 29 Марта 2021 17:41

АрмИнфо.Правительство Армении ужесточит меры по предотвращению распространения коронавируса. Об этом стало известно по итогам заседания комиссии, координирующей работу по предотвращению распространения коронавируса в Республике Армения под председательством премьер-министра Николая Пашиняна.

В частности, в ходе заседания глава правительства предложил организовать работы по следующим направлениям: непрерывный процесс вакцинации, повышение уровня ношения масок, ужесточение контрольных мероприятий и увеличение больничного потенциала. В этом контексте участники заседания обсудили возможности приобретения других за исключением AstraZeneca вакцин, затронули профилактические меры в общеобразовательных учебных заведениях, которые должны основываться на опыте и принципах, применяемых в кризисный период.

Никол Пашинян призвал активизировать проверки инспекционных органов по соблюдению санитарно-эпидемиологичесикх норм, особенно на закрытых территориях, в общественном транспорте, продолжить информировать общественность о культуре ношения масок и сконцентрироваться на работах по проибретению новых партий вакцин.

Отметим, что невзирая на отказ ряда европейских стран от антиковидной вакцины шведско-британского производства AstraZeneca, Армения накануне импортировала первую партию препарата количеством в 24 тыс. доз.