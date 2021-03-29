Понедельник, 29 Марта 2021 17:15

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 34 на улице Чехова, частично собственные дома на улице Сараланджа, жилые дома 1-3 на пр. Мясникяна, жилой дом 2/4 на улице Гераци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на улицах Норка 2, 4, 6, ЗАО “ЭСА” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилой дом 1 на улице Аванесова 1, жилые дома 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице Ареша, жилые дома 8/1, 8/3 на улице Аванесова;

11:00-17:00 собственные дома 1-21, 10-31 на 25-ой улице; 1-35 на 27-ой улице; 18-45 на 28-ой улице; 1-25 на 29-ой улице; 25-48 на 30-ой улице; 34-84 на 34-ой улице; 27-58 на 36-ой улице Нор Ареша, собственные дома на улицах Гарибджаняна, Арагаца, Кохба, жилые дома 4, 6, 8, 10, 12 на улице 9 Мая, собственные дома на 2-ой улице Верин Шенгавита, собственные дома на улицах Катовского, Мусаеляна, собственные дома на 1-ой улице Неркин Чарбаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 13 на улице Лепсуса, жилые дома 1, 47/1 на улице А.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 70, 84 на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2 на улице Сундукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-13։00 частично улица Ханджяна в городе Арарат;

10։30-14։30 частично улицы Араза, Исакова и Дуряна в городе Арташат;

10։00-16։00 частично села Гая, Овташат и Сипаник;

10։30-16։30 частично села Шаумян и Ланджазат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 территория, прилегающая к строительному офису, в городе Вайк;

11։00-15։00 частично улицы Комитаса, Хачатряна, Спандаряна, Ханджяна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10։00-16։30 улицы Нар-Доса и Нор таг, частично улица Сафаряна, квартал “Ара гехецик” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-16։00 жилые дома 12, 13, 14, 15, 16, 49 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Бюрегаван; улицы 33, 35, 36, 37 в общине Зовуни;

11։00-17։00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх, Котайк, Джрвеж; частично кварталы “Маяк”, “Банаван”, ‘Багреванд” в Джрвеже;

в Лорийской области:

11:00-13:00 села Ехегнут, Дебед, Дзорагюх, Дзорагетаван, Антарамут и Ваагни;

11:00-17:00 села Одзун, Данушаван, Ардви, Акори, Качачкут, Амоч, Агви;

12:00-15:00 кварталы 1-5, “Ани”, “Ван”, улицы Ереванян, Гетапня, Худякова, Пушкина, Орбели, Горького, Ханджяна, Грибоедова, Туманян, Джаукяна, Демирчяна в городе Ташир.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.