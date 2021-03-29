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АрмИнфо. Флаг Турции был сожжен в ходе акции протеста, организованной АРФ "Дашнакцутюн" перед зданием Совета безопасности Армении.
Эта акция стала ответной реакцией на заявления секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, сделанные в ходе своего интервью в эфире Общественного телеканала Армении.
Во время интервью, Григорян трижды ушел от прямого ответа на вопрос, является ли Турция враждебным государством для Армении. Секретарь Совбеза РА лишь ограничился формулировками, что в подходах Армении в отношении к Турции должны быть определенные корректировки, особенно на фоне последних событий в регионе.
Представитель АРФД Гегам Манукян в ходе акции протеста подчеркнул, что армянский народ не позволит, чтобы Армения стала вилайетом Турции. "Секретарь Совета безопасности Армен Григорян и премьер-министр Армении Никол Пашинян, должны быть исключены из государственной системы, поскольку, проиграв войну в Арцахе, они планомерными шагами толкают Армению в объятия Турции.
Два года назад после факельного шествия один из сторонников Никола пригрозил возбудить уголовное дело против тех, кто сжег турецкий флаг. Уже более двух лет нынешние власти своей политикой предают забвению коллективную память армянства. Но сделать это будет невозможно", - сказал Манукян.
Он также обвинил действующие власти в попытке сорвать траурные мероприятия, приуроченные к 24 апреля и борьбу за международное признание Геноцида армян. При этом он заверил, что любые подобные попытки будут обречены на провал. "Турецкий флаг 23 апреля вновь будет сожжен в знак нашей борьбы и уважения памяти жертв этого бесчеловечного преступления",- подытожил дашнакцакан.
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|Посол Франции: Медцентр Измирлян и Центральная общественная больница Парижа подписали меморандум о сотрудничестве
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|МЧС РА: Проезд через Варденяц перевал и Дилижанский запрещен для большегрузов с прицепами
|Состоялся телефонный разговор премьер-министра Пашиняна с Владимиром Путиным
|Конституционный Суд Армении признал неконституционной ст. 300.1 УК РА, на основании которой предъявлено Кочаряну обвинение
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|Нарушение Азербайджаном международного гуманитарного права обсуждалось на заседании Диалога Армения-ЕС по правам человека
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армянский депутат попросила Министерство высоких технологий страны проверить достоверность информации о приобретении азербайджанцем Caucasus Online LLC
|Национальный университет архитектуры и строительства Армении начнет подготовку кадров для ЮКЖД
|Иран и Армения изучают перспективы углубления сотрудничества в сфере образования
|Захарова: На полях СМИД СНГ планируются общение главы МИД России с коллегами из Азербайджана и Армении
|Состоялась встреча бывших президентов Армении и Арцаха
|Посол: Одним из путей решения проблемы "Верхнего Ларса" может быть деятельность трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций в регионе
|Посол России: Вопрос, связанный с поставками вакцины "Спутник-V"в Армению очень активно прорабатывается
|Сергей Копыркин: В России будут внимательно следить за процессами в Армении, в том числе за выборами
|Посол: Российским представительством при ЮНЕСКО ведется интенсивная работа для оправки миссии в регион
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