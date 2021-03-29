Понедельник, 29 Марта 2021 15:48

АрмИнфо.Глава МИД Армении Ара Айвазян не исключил визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион в обозримом будущем.

Так, Ара Айвазян на внеочередном заседании комиссии по внешним отношениям парламента страны, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что контакты с сопредседателями носят постоянный характер. "И полагаю, что в обозримом будущем, посредник посетят регион", - сказал он.

Министр также считает, что война в Карабахе - это результат провал деятельности сопредседателей МГ ОБСЕ, поскольку они призваны не только создавать благоприятные условия для мирных переговоров, но и исключать военное решение конфликта. "27 сентября продемонстрировало, что они провалили свою миссию. Да, сегодня есть некоторые технические вопросы, связанные с их деятельностью. Естественно, Армения заинтересована в возобновлении переговоров в рамках МГ ОБСЕ. Но нам нужно сильное посредничество, которое будет не только фиксировать текущую ситуацию, но и будет возглавлять процесс", - сказал дипломат.

Айвазян также сообщил, что 1 апреля отбудет в Москву, где примет участие во встрече министров иностранных дел стран-участников СНГ. "Двусторонних или трехсторонних контактов с моим азербайджанским коллегой не планируется, но контакты на площадке СНГ будут, я полагаю", - сказал Айвазян.

Глава МИД Армении также не согласился с утверждение независимого депутата армянского парламента Армана Бабаджаняна, что война в Карабахе результат проигрыша армянской дипломатии. "Война в Карабахе не была следствием поражения армянской дипломатии. С тем же успехом можно сказать, что в свое время из-за своей неэффективной дипломатии Чехословакия подверглась агрессии со стороны нацистской Германии.

Армения в эти годы приложила все усилия для урегулирования конфликта мирным путем. То же самое делали и сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Азербайджан взял на себя обязательство не применять силу или угрожать применить силу. Но, как недавно признал президент Азербайджана, он отклонял все компромиссные варианты. А вы знаете, что мы в какой-то момент были близки к мирному решению. Тем не менее, азербайджанский лидер с гордостью заявил, что он долго готовился к военному решению", - отметил министр.

Айвазян добавил, что 26 лет армянская дипломатия, по поручению политического руководства страны, обеспечивала сохранение статус-кво до тех пор, пока проблема будет окончательно решена.

"Но если противоположная сторона решила начать войну, то здесь возможности дипломатов ограничены", - заметил глава внешнеполитического ведомства, добавив, что это война продемонстрировала слабые стороны, в том числе армянского внешнеполитического ведомства, однако это не может служить поводом, чтобы переложить всю ответственность на него. Министр выразил убеждение, что придет время и будет осуществлен всесторонний анализ, почему произошло то, что произошло.

"Война в Карабахе и последующие события стали поражением и отступлением демократии. Война показал, что в ситуации, когда мир занят пандемией и иными ключевыми вопросами, для авторитарных режимов в их агрессивных устремлениях это лучший момент", - сказал главный дипломат Армении, указав на необходимость укрепления демократии на всем международном пространстве.