Понедельник, 29 Марта 2021 15:32

АрмИнфо.В результате проведенных сотрудниками Службы безопасности компании <Южно-Кавказская железная дорога> мероприятий при попытке кражи кабеля связи на железнодорожном перегоне Ереван- Норагавит были задержаны двое 18-летних жителей Еревана.

Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, 23 марта дежурный станции Ереван сообщил в Службу безопасности компании, что на участке Ереван-Норагавит отключилась связь. Дежурившие в это же время на месте сотрудники СБ заметили и задержали двух подозрительных граждан, которые были переданы сотрудникам уголовного розыска Эребунийского отдела Полиции Еревана. Впоследствии выяснилось, что один из задержанных ранее уже был судим за аналогичное преступление. Задержанные признались в попытке кражи, а также в краже 30 метров кабеля на перегоне Ереван- Норагавит 19 марта.

Отметим, что с начала текущего года возросло количество внешних воздействий на железнодорожную систему страны: в январе-марте зафиксировано 35 подобных случаев, что в 3 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года. В основном это кражи и попытки краж силовых кабелей и кабелей связи, порча имущества и инфраструктуры ЮКЖД, а также случаи повреждения подвижного состава, что напрямую угрожает безопасности движения.

По всем установленным случаям компания активно сотрудничает с правоохранительными органами республики и представителями органов местного самоуправления с целью выявления злоумышленников и профилактики подобных инцидентов в будущем.

Кражи имущества железной дороги, что фактически является собственностью государства Республики Армения, на самом деле представляют угрозу для безопасности движения поездов. Ведь кража всего нескольких метров кабеля приводит к потере связи на перегонах и переездах, что лишает возможности контролировать движение поездов, а это в свою очередь может привести к опасным инцидентам и авариям. Компания надеется на ответственное отношение общества к инфраструктуре железной дороги, что позволит обеспечить должный уровень безопасности движения поездов, а также сохранность имущества компании и граждан.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.