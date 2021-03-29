Понедельник, 29 Марта 2021 14:39

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) совместно с международной платежной системой Mastercard в рамках пакета услуг «Привилегия» запустил для своих премиальных клиентов программу Boingo Wi-Fi на базе карты Mastercard World Black Edition.Услуга Boingo Wi-Fi предоставляет держателям карт Mastercard World Black Edition неограниченный доступ к сети Wi-Fi во время путешествия по всему миру, включая беспроводной интернет на борту самолета.

Программа предлагает подключаться более чем к 1 млн. точкам доступа к Интернету по всему миру, поддерживаемых компанией Boingo и ее партнерами, через веб-браузер или приложение.

Все, действующие в настоящий момент точки доступа к Интернету представлены на сайте http://wifi.boingo.com, а информация об изменениях/дополнениях периодически обновляется.

Для получения бесплатного доступа к сети Wi-Fi держателям карт Mastercard World Black Edition Банка ВТБ (Армения) необходимо зарегистрироваться на сайте компании Boingo https://mastercard.boingo.com в разделе «Boingo Wi-Fi». После успешного завершения процесса регистрации, клиент получает приветственное электронное письмо от компании с описанием мобильного приложения Boingo Wi-Finder, которое позволяет обнаруживать ближайшие точки доступа Boingo и бесплатно подключаться к ним посредством нескольких простых действий.

Благодаря услуги Boingo Wi-Fi Вы можете оставаться на связи с семьей, друзьями и коллегами с интернетом на борту и во время путешествия!

Компания Boingo 365 дней в году в режиме 24/7 предоставляет квалифицированное обслуживание своим клиентам посредством звонка по бесплатной телефонной горячей линии или электронного сообщения.

Для связи со службой поддержки услуги Boingo Wi-Fi необходимо отправить электронное письмо по адресу mastercardsupport@boingo.com или пройти по ссылке https://redeem.boingo.com/mcsi/contact-us/?lang=ru.

Более подробную информацию о программе Boingo Wi-Fi можно получить на официальном сайте Банка по ссылке https://www.vtb.am/ru/privilege/details/1/#detail_9# или в филиале «Привилегия», тел. (+347 10) 60-60-90.

