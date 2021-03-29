Понедельник, 29 Марта 2021 14:12

АрмИнфо. Итоги последней войны в зоне нагорно-карабахского конфликта вынуждают Армению проявлять максимально прагматичный и гибкий подход к собственной повестке внешней политики. Об этом заявил глава МИД Армении Ара Айвазян РА на внеочередном заседании комиссии по внешним отношениям парламента страны.

При этом он выразил убеждение, что первоочередной задачей Армении сегодня должна быть повестка безопасности, формирование благоприятной среды вокруг себя. "Мы, сегодня, в условиях пандемии имеем ограничения связанные с путешествиями. Но, всё же, в этот период состоялась ряд визитов. Мы активно вовлечены в диалог с разными партнерами и на различных платформах в форматах видеоконференций", - сказал глава МИД РА, добавив, что Ереван взаимодействует с партнерами в разных форматах, в том числе и в трехстороннем Армения-Кипр-Греция.

Вместе с тем он напомнил, что Армения не понаслышке знает цену миру и не ищет врагов. "Мы сделаем всё, чтобы вокруг Армении была сформирована действительно стабильная зона безопасности", - сказал Айвазян.

Говоря о союзническом взаимодействии, министр отметил, что налаживая союзнические связи, нужно первую очередь руководствоваться необходимость наличия в этих связях общего понимания тех вызовов и ситуаций, которые могут быть продиктованы тем или иным обстоятельством.

Айвазян также считает, что при формировании отношений с тем или иным государством не должно быть какого-либо воодушевления. "И если мы видим, что от какой-то страны исходит угроза нашей безопасности - мы должны понимать, что, где-то не доработали, что-то упустили", - сказал главный дипломат Армении.

Меж тем, на просьбу дать оценку звучащим в эти дни в Армении завуалированным заявлениям из разных уст о необходимости пересмотра отношений, в том числе и с Турцией на фоне изменившихся региональных реалий, Айвазян отметил, что знаком с ними и напомнил, что об

изменениях внешнеполитического курса в республике сообщают либо премьер-министр, либо МИД РА.

"Что касается непосредственно вопроса вашего, то хотел бы вновь повторить, что армянский народ пережил первый геноцид 20-ого века и лучше всех осознает цену миру. Мы не ищем врагов. Армения с первых дней провозглашения своей независимости и до последнего времени выступала с различными предложениями по нормализации отношений с Турцией. Последним из таких был Цюрихский процесс, который был провален Турцией", - сказал он, в этом ключе указав на важность наличия взаимности, особенно в отношениям между государствами.

Айвазян напомнил, что армянская добрая инициатива по нормализации отношений без предусловий не получила должного отклика со стороны официальной Анкары. "Более того, нетерпимость, проявляемая в прошлом веке, кульминацией которого стал геноцид армянского народа, кажется сегодня транспортируется в наш регион. Естественно, мы прекрасно понимаем какие перспективы может создать мир, и в конце концов примирение, но это не только красивые слова. И для того, чтобы в регион действительно установился мир, мы ожидаем, что Турция серьезно пересмотрит свою ненавистническую политику и устранит вражду в отношении Республики Армения", - сказал глава МИД Армении, напомнив, что в истории было много случаев примирения государств, которые многие годы враждовали.

Он выразил надежду, что и Турция рано или поздно придет к осознанию этой необходимости. "Я не склонен считать, что Турция никогда не поменяет свою армянофобскую позицию", - сказал Айвазян.

На уточнение, есть ли какие-то контакты между РА и Турцией, министр сказал, что ему неизвестно о какого-либо взаимодействии Еревана с официальной Анкарой - будь то консультации, контакты или иной формат связей.