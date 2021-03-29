Понедельник, 29 Марта 2021 13:14

АрмИнфо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение премьер-министра Армении Никола Пашиняна в апреле подать в отставку.

Так, Песков в беседе с журналистами в ответ на вопрос, планируется ли встреча или телефонный разговор Путина с Пашиняном в связи с предстоящей отставкой последнего, констатировал, что необходимости в незамедлительном разговоре нет.

"Во-первых, он же останется все-таки исполняющим обязанности, и потом это решение, которое было обнародовано, оно не требует незамедлительного разговора... Они общались совсем недавно, о чем мы сообщали, поэтому контакты постоянные", - сказал Песков, передает РИА Новости.

Накануне, Пашинян в ходе визита в Армавирскую область сообщил о намерении в апреле уйти в отставку для проведения досрочных парламентских выборов. При этом он уточнил, что продолжит исполнять обязанности премьера до выборов. Ранее, Пашинян после проведения с парламентскими силами страны консультаций, и с целью выхода из внутриполитического кризис, в котором Армения оказалась после боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщил о проведении 20 июня внеочередных парламентских выборов.