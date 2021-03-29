Понедельник, 29 Марта 2021 13:12

АрмИнфо. В Армении продолжаются мероприятия по борьбе с коррупцией. Так, согласно сообщению Службы национальной безопасности Армении, в рамках мер по противодействию коррупции за взяточничество задержан сотрудник полиции РА.

В СНБ РА сообщили, что старший инспектор столичного полицейского отела Нор- Норк майор М.Е., используя свое должностное положение, потребовал крупную взятку в размере $5000 у свидетеля по уголовному делу Н.А. в обмен на то, чтобы не осуществлять в его отношении очевидно незаконное уголовное преследование. Затем, размер взятки был снижен до $4000. При этом, Н.А. обещав часть денег передать в тот же день майору полиции, по "пути осознал, что дача взятки тоже уголовно наказуемое преступление" и обратился в СНБ.

В ведомстве сообщают, что майор полиции был задержан с поличным при получении взятки. По делу проходит 4 лица. "М.Е. был взят с поличным при получении денег через посредников - А.Г. и Э.Е. При обыске у М.Е. и А.Г. обнаружена часть денег. Остальные найдены в машине Э.Е. М.Е. и Э.Е. арестованы. В отношении А.Г. и Н.А. избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы", - говорится в сообщении СНБ РА, при этом подчеркивается, что принимаются комплексные мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела, выявления полного круга участников преступления.