Понедельник, 29 Марта 2021 11:57

АрмИнфо.Впервые за долгое время в Армении количество выздоровевших за сутки от коронавируса граждан превысило число заболевших. Так, согласно сообщению пресс-службы министерства здравоохранения, за минувшие сутки в Армении провели 3 978 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась в 424 случаях (10,6%), при этом выздоровело 590 граждан, скончалось 12.

Число пациентов, получающих фактическое лечение в медучреждениях страны, достигло 14 287.

С момента вспышки пандемии, в Армении был выявлен 190 741 случай заражения коронавирусом, что составляет 22,6% из общего числа граждан, сдавших тест. При этом выздоровело 172 096 человек, скончалось 3 476.-