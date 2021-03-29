Понедельник, 29 Марта 2021 11:06

АрмИнфо.Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, движение по автодороге Степанцминда-Ларс возобновлено для всех видов транспортных средств, на российской стороне ожидают своей очереди для проезда через КПП порядка 300 большегрузов.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, на утро 29 марта на территории Армении также есть закрытые и труднопроходимые дороги. Так, движение через перевал закрыто Варденяц для большегрузов с прицепами, для остальных видов транспортных средств проезд затруднен. Закрыты для движения участки дорог, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари.

В МЧС Армении призвали водителей передвигаться по дорогам республики исключительно при наличии зимних шин.