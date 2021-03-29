Понедельник, 29 Марта 2021 11:05

АрмИнфо.Общее число раненых и больных в силовых структурах с армянской стороны во время отражения азербайджанской агрессии в сентябре-ноябре 2020 года не превысило 11 тысяч. Об этом28 марта на пресс- конференции в Ереване заявил заместитель начальника военно-медицинского управления ВС Гегам Пашикян.

При этом он добавил, что общее число раненых военнослужащих в ходе войны не превысило 10 тысяч. "При этом 55% составляли легкие ранения, 36% - ранения средней тяжести, 2% - крайне тяжелые и 7% - тяжелые ранения. За время боевых действий было совершено 664 рейса реанимобилей, 440 рейсов вертолета для эвакуации раненых и больных, проведено более 5500 хирургических вмешательств, в том числе более 1500 под общим наркозом", - проинформировал Пашикян.

В свою очередь начальник Военно-медицинского управления ВС РА Саак Оганян добавил, что во время развязанной Азербайджаном войны медицинская служба армянской армии выполнила все стоящие перед ней задачи.

Поблагодарив за помощь коллег из гражданских медучреждений и меценатов, которые с первых же дней войны откликнулись на этот вызов и оказывали посильную поддержку, Оганян отметил, что переброска мобильных госпиталей в таком масштабе проводилась впервые, также впервые были применены небольшие мобильные группы, врачебные роты.

Указав на то, что врачи всегда были рядом с армией и оказывали помощь вплоть до последней минуты, начальник военно-медицинского управления, констатировал, что медперсонал зачастую даже последним покидал местность при отходе войск. Он указал на важность этого обстоятельства, с точки зрения оперативности оказания помощи и спасения жизней.

Вместе с тем, Оганян обратил внимание на то обстоятельство, что противник неоднократно атаковал госпитали, медицинские бригады, автомобили армянской армии, о чем свидетельствует множество видеороликов, в том числе и выложенных в сети.

"Все это говорит о том, что противник неоднократно нарушал принятые нормы ведения войны, писаные и неписаные правила, Женевские конвенции, делая мишенью своих ударов военные медицинские объекты.

В ходе войны погибли 15 военных врачей и 1 врач-доброволец, 60 фельдшеров и санинструкторов", - констатировал Оганян, при этом добавив, что армянская же сторона соблюдала все взятые обязательства в рамках международных норм и принципов, и обеспечила пленных надлежащей медицинской помощью.

Говоря о характере ранений, начальник военно-медицинского управления констатировал, что первые 20-23 дня поступали раненые только с осколочными ранениями. "Это говорит о том, что противник применял БПЛА и дальнобойное вооружение. Лишь на 23-24 день появились первые случаи огнестрельных ранений. Сейчас около 1500 ребят продолжают лечение. Более 800 получили 1,2 и 3 группы инвалидности", - сказал Оганян.

Он также опроверг муссируемые в СМИ сообщения о нехватке медикаментов во время войны. "Наши войска были полностью обеспечены индивидуальными перевязочными пакетами. Ими был оснащен и весь мобилизационный ресурс. Нехватка могла возникнуть лишь в единичных случаях у добровольческих отрядов, да и то лишь из-за неправильной координации действий с Минобороны. У наших врачей недостатка в лекарствах не было, а благодаря помощи из-за рубежа некоторые препараты можно будет не закупать еще пару лет", - сказал он.

В свою очередь замначальника управления Тиграна Аветисяна, добавил, что в период военных действий более 200 тонн медикаментов было поставлено в госпитали и гражданские медицинские учреждения. По его словам удовлетворялись все запросы по этому направлению, и дефицита не было.

"Я так же хотел обратить внимание, что внутрибольничная смертность составила лишь 1%, что в 5 раз меньше, чем считается допустимым в мире. Госпитали были максимально приближены к переднему краю. Это ставило под угрозу самих врачей, но оперативная глубина не позволяла держать госпитали дальше", - отметил Аветисян, добавив, что сейчас потенциал службы восстановлен, и он готов в полном объеме выполнять поставленные задачи, если вдруг возникнет такая необходимость.