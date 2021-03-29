Понедельник, 29 Марта 2021 11:03

АрмИнфо. Санитарно-эпидемиологические меры по предупреждению проникновения короновируса в Вооруженные силы Армении были достаточно эффективными. Об этом 28 марта на пресс-конференции в Ереване заявил начальник Военно-медицинского управления ВС РА Саак Оганян.

По его словам, благодаря эффективности предпринятых мер, до войны было в рядах ВС было около 1200 больных коронавирусом, в их числе военнослужащие, члены их семей, сотрудники центрального аппарата МО и ГШ.

"В канун войны у нас было всего 42 больных коронавирусом. Во время войны вследствие мобилизации, передислокации, передвижения войск был зафиксирован рост до 3500 больных. Но в результате последовательной работы за 2 месяца удалось сократить показатели. Сейчас около 150 больных инфицированы коронавирусом - это и военные, и члены семей. Тяжелых случаев нет. Всего за время пандемии зарегистрировано 10 смертей военнослужащих и членов их семей, причем на членов семей приходится большая часть смертей", - отметил Оганян.

Вместе с тем он констатировал, что для сохранения боеспособности войск и недопущения распространения вируса в рядах Вооруженных силах Армении, действуют строгие ограничения на отпуск и увольнение. "Все наши действия обусловлены заботой о здоровье военнослужащих и боеспособности армии. В преддверии войны военно- медицинская служба имела такую готовности, которая позволила успешно противостоять тем вызовам, с которыми мы столкнулись", - подытожил Оганян