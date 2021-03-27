Суббота, 27 Марта 2021 14:05

АрмИнфо.В цехе по производству пластмассы в ереванском квартале Силикян вспыхнул пожар.

Так, согласно сообщению МЧС РА, 27 марта в 11:14 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в цехе по производству пластмассы в квартале Силикян в Ереване вспыхнул пожар.

На место пожара выехали четыре боевых расчета МЧС РА. Объявлен второй уровень сложности пожара. По предварительным данным, на складе площадью в 600 квадратных метров горят сырье и детали, предназначенные для производства пластмассы. В 13.23 пожар был локализован.