Суббота, 27 Марта 2021 12:46

АрмИнфо.Посольство США в Армении запускает фестиваль американского кино 2021 года (American Film Showcase - 2021).

Так, согласно сообщению посольства, пятый фестиваль американского кино включает в себя бесплатные кинопоказы, три публичные лекции и два мастер-класса.

Во время American Film Showcase -2021 будет показано одиннадцать документальных фильмов. Фестиваль откроется 28 марта в 19:00 показом в кинотеатре <Москва> художественного фильма "В поисках величия", рассказывающего о том, как выдающиеся спортсмены со всего мира открывали секреты гениальности. Их истории вдохновят аудиторию использовать свои природные способности и развить ключевые навыки для достижения величия.

"Мы решили открыть фестиваль этим фильмом, потому что его уроки универсальны. Они не признают культурных границ и показывают, что, несмотря на наши различия, у нас много общего. Эта концепция лежит в основе отношений между США и Арменией", - сказала посол США в Армении Линн Трейси.

При этом посол указала на наличие много общего между Арменией и США, на основе чего две страны могут продолжать строить свои партнерские отношения. "Это и наше взаимное уважение к свободной прессе и сильному гражданскому обществу, требующие от наших лидеров подотчетности; наша приверженность развитию динамичных секторов науки, технологий, инженерии и математики; и наша любовь к хорошему и нестареющему джазу", - подытожила Трейси.

Кинофестиваль будет идти в кинотеатре <Москва> до 3 апреля включительно. В 18:00 и 20:00 ежедневно. Зрители смогут посмотреть такие кинопроизведения как: <Стена рассвета>, <В поисках величия>, <Послы джаза>, <Король в пустыне>, <Заставь это работать>, <Майк Уоллес здесь>, <Майлз Дэвис: Рождение крутых>, <Самые неизвестные>, <Пользователи сети>, <Куинси> и <РБГ>. Подробное расписание доступно на сайте посольства США в РА.: https://www.usa.am/announce/schedule.pdf:.

Публичные лекции и семинары

В рамках American Film Showcase 2021, 27 марта семикратный обладатель премии <Эмми> продюсер, режиссер, редактор и композитор Брайан Мэлоун проведет публичную лекцию на тему <В поисках своей истории>. Продюсер Дженна Рикер расскажет о <Питчинге для финансирования> 29 марта. Третий доклад будет вести продюсер, редактор и писатель Лара Столман. Лекция состоится 31 марта и будет о <Самораспространении документального фильма>. Все публичные лекции бесплатны и будут проходить в 20:00 через Zoom, ссылка: http://facebook.com/ForumTheaterArmenia.

С 28 по 30 марта кинорежиссер Денали Тиллер проведет семинар на тему <Документальная этика и творческая ответственность>. А кинематографист Кейси Риган, с 31 марта по 3 апреля проведет семинар на тему <Технические и межличностные навыки для документальной кинематографии>. Около 20 ведущих молодых кинематографистов Армении были отобраны через процесс подачи заявок для участия в этих семинарах.