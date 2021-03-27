Суббота, 27 Марта 2021 12:45

АрмИнфо. Ереванский медцентр Измирлян и Центральная общественная больница Парижа (входит 39 медучреждений) подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщил посол Франции в Армении Джонатан Лакот, трехлетний меморандум о сотрудничестве был подписан директором Медицинского центра Измирлян, профессором Арменом Чарчяном и директором департамента международных отношений Центральной общественной больницы Парижа (Assistance publique - Hopitaux de Paris) <АP-HP> Флоренсом Вебером.

"После гуманитарных миссий, проведенных французскими врачами во время и после карабахской войны, AP-HP Assistance Publique-Hopitaux de Paris заключила соглашение о партнерстве с Ереванским Медицинским центром Измирлян.

Таким образом, гуманитарная фаза проложила путь к установлению долгосрочного сотрудничества между Францией и Арменией в области здравоохранения. AP-HP объединяет 39 медучреждений и 100 000 сотрудников в Большом Париже", - написал посол Франции в Армении.