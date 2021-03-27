Суббота, 27 Марта 2021 12:44

АрмИнфо.В Армении за сутки зарегистрировано 1094 новых случая заражения коронавирусом, таким образом, общее число инфицированных за весь период пандемии составило 189540 человек.

Как сообщили АрмИнфо в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава республики, за прошедшие сутки было проведено 5753 тестирования. В целом по стране было проведено 833912 тестирования.

Таким образом, на утро 27 марта в республике фактическое лечение получают 14306 пациентов. Выздоровели 170903 человека(743 за последние сутки), скончались 3450 пациентов (16 за последние сутки). Еще 5 граждан с коронавирусом скончались, по формулировке <из-за иных болезней>. Общее число таких случаев достигло 881. Таким образом, общее число смертей достигло 4331.