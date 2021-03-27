Суббота, 27 Марта 2021 11:18

АрмИнфо.Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, движение по автодороге Степанцминда-Ларс запрещено для всех видов транспортных средств, на российской стороне скопилось 632 фуры. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Согласно ведомству, на утро 27 марта на территории Армении также есть закрытые и труднопроходимые дороги. Так, закрыто движение через перевал Варденяц для большегрузов с прицепами, для остальных видов транспортных средств проезд затруднен. Закрыты для движения участки дорог, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари. Для большегрузов с прицепами проезд запрещен также через Дилижанский перевал.

В Ширакской, Котайкской, Гегаркуникской, Тавушской, Сюникской и Арагацотнской областях идет снег.

В МЧС Армении призвали водителей передвигаться по дорогам республики исключительно при наличии зимних шин.