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АрмИнфо. Конституционный Суд Армении признал неконституционной статью 300.1 УК РА, на основе которой обвинения предъявлено второму президенту Роберту Кочаряну.
Суд постановил, что статья 300.1 УК РА, не соответствует Конституции Армении. Ранее, Роберт Кочарян обратился в Конституционный суд с просьбой установить законность выдвинутого ему обвинения. Кочарян и др. обвиняются по статье 300.1 УК Армении (свержение конституционного строя).
Статья 300.1 УК Армении признана противоречащей статьям 78 и 79 Конституции Армении
Отметим, что Кочарян обвиняется в свержении Конституционного строя страны в рамках уголовного дела о событиях 1 марта 2008 года. .
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|Конституционный Суд Армении признал неконституционной ст. 300.1 УК РА, на основании которой предъявлено Кочаряну обвинение
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|В Офисе Сержа Саргсяна рассказали о мотивах встречи бывших президентов Армении и Арцаха
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|МО Армении впервые опубликовало кадры со встречи с Джалалом Арутюняном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армянский депутат попросила Министерство высоких технологий страны проверить достоверность информации о приобретении азербайджанцем Caucasus Online LLC
|Национальный университет архитектуры и строительства Армении начнет подготовку кадров для ЮКЖД
|Иран и Армения изучают перспективы углубления сотрудничества в сфере образования
|Захарова: На полях СМИД СНГ планируются общение главы МИД России с коллегами из Азербайджана и Армении
|Состоялась встреча бывших президентов Армении и Арцаха
|Посол: Одним из путей решения проблемы "Верхнего Ларса" может быть деятельность трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций в регионе
|Посол России: Вопрос, связанный с поставками вакцины "Спутник-V"в Армению очень активно прорабатывается
|Сергей Копыркин: В России будут внимательно следить за процессами в Армении, в том числе за выборами
|Посол: Российским представительством при ЮНЕСКО ведется интенсивная работа для оправки миссии в регион
|Правительство и Всеармянский фонд <Айастан> направят 110 млрд. драмов на реализацию программ в Арцахе
|Парламентарий: Особой разницы между Пашиняном и Кочаряном нет
|Арам Аветис: Настоящий читатель должен быть, как корова
|Армен Саркисян обсудил внутриполитическую ситуацию в стране с представителями Национально-демократического полюса и главой "Наследии"
|За сутки в Армении было выявлено 1005 случаев заражения коронавирусом
|Парламентарий: Оппозиция уже сегодня готовит оправдание будущему поражению
|В Армении 5 гражданам предъявлены обвинения в рамках уголовного дел о продажи двух младенцев
|КПП "Верхний Ларс" закрыт четвертый день - тысячи большегрузов оказались в заложниках у непогоды
|Байден заявил о намерении совместно работать с ЕС по России, Турции и Южному Кавказу
|Ереван вновь подчеркнул важность отправки в зону карабахского конфликта миссии ЮНЕСКО для защиты исторических ценностей
|Каковы шансы сборной Армении отобраться на ЧМ-2022?
|Армен Дарбинян: С вновь принятым законом об образовании можно забыть об идеи создания свободных университетов
|Анна Нагдалян: Культурный вандализм Азербайджана основывается исключительно на критерии ненависти к христианскому армянскому народу
|Министр обороны Армении обсудил с послом Италии вопросы армяно-итальянского оборонного сотрудничества
|FRV с IFC, EBRD и Америбанком успешно завершила сделку по финансированию строительства крупнейшей солнечной электростанции промышленного назначения в Армении - "Масрик-1"
|Армения намерена отказаться от употребления экологически вредных одноразовых полиэтиленовых пакетов
|Замминистра: Армения рассчитывает на содействие Исландии в сохранении армянских историко-культурных ценностей в рамках ЮНЕСКО
|Глава МИД Армении рассказал министру обороны Ирака о вовлеченности Турции в агрессию Азербайджана против Арцаха
|Армения проголосовала против резолюции СПЧ ООН по Сирии
|Русский язык получил статус официального в Арцахе
|У Арцаха новый Омбудсмен
|Нацкомиссия Армении по ЮНЕСКО осудила очередной акт культурного преступления со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе
|ГСЧС Арцаха: Поиск тел погибших военнослужащих на участке Шуши-Лисагор не дал результатов
|Российские миротворцы обеспечили доставку в Степанакерт гуманитарной помощи от общественных организаций и фондов из России
|Министры обороны Армении и Ирака подписали соглашение о намерениях в области оборонного сотрудничества
|Пашинян: Армения придает особое значение отношениям с братской Грецией
|Правительство решило продлить программу помощи приютившим арцахцев гражданам
|Армении перешло председательство в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ
|Азербайджан на полную мощь запустил "машину" по уничтожению армянского присутствия на территориях Карабаха, перешедших под его контроль
|Посол Армении рассказал представителям американских законодателей о последствиях турецко-азербайджанской агрессии против Арцаха
|За сутки в Армении выявили 1 257 новых случаев заражения коронавирусом
|Президент Армении считает приоритетными проблемы водной и продовольственной безопасности
|Араратбанк восьмой раз стал обладателем международной престижной премии "Превосходство качества"
|Участниками пресс-конференции «Значимость мира и доверия в современном мире» особо отмечена своевременность проведения Mеждународного года мира и доверия
|ЕС приветствует присоединение Армении ко второму факультативному протоколу, запрещающему смертную казнь в стране
|Российский военный эксперт удивился словам премьера Армении по части закупки истребителей Су-30СМ
|Global Finance: Америабанк признан Лучшим банком 2021 года в Армении
|Премьер: Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут по пропорциональной избирательной системе
|Госдума приняла закон, дающий Путину право вновь баллотироваться на пост президента
|Министр обороны: Реформы ВС Армении направлены на противостояние угрозам, исходящим от турецко-азербайджанской армии
|На онлайн площадке снова встретились туркменские и армянские аграрии
|Айвазян: Армения активно взаимодействует с Грузией, в том числе и по вопросу восстановления сухопутного сообщения
|Эрдоган: Продолжим отслеживать реализацию всех договоренностей по Карабаху
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