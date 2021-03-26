Пятница, 26 Марта 2021 18:55

АрмИнфо. Конституционный Суд Армении признал неконституционной статью 300.1 УК РА, на основе которой обвинения предъявлено второму президенту Роберту Кочаряну.

Суд постановил, что статья 300.1 УК РА, не соответствует Конституции Армении. Ранее, Роберт Кочарян обратился в Конституционный суд с просьбой установить законность выдвинутого ему обвинения. Кочарян и др. обвиняются по статье 300.1 УК Армении (свержение конституционного строя).

Статья 300.1 УК Армении признана противоречащей статьям 78 и 79 Конституции Армении

Отметим, что Кочарян обвиняется в свержении Конституционного строя страны в рамках уголовного дела о событиях 1 марта 2008 года. .