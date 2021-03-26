Пятница, 26 Марта 2021 18:03

АрмИнфо. Россия сыграла ключевую роль в восстановлении мира и создании условий для нормализации гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в обзоре внешнеполитической деятельности МИД России за 2020 год.

В российском МИД констатировали, что Москва активно участвовала в урегулировании ряда региональных конфликтов и кризисов.

"Россия и лично Владимир Путин сыграли ключевую роль в преодолении острой вспышки кровопролития в Нагорном Карабахе в сентябре-ноябре. 9 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении было принято Заявление о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения сторон и Лачинского коридора развернут Российский миротворческий контингент, создан Международный центр гуманитарного реагирования", - подчеркивается в обзоре.

При этом в российском МИД заметили, что при активном содействии России решались задачи, связанные с гуманитарными нуждами,

возвращением беженцев, обменом военнопленными, налаживанием мирной жизни. В результате ситуация в Нагорном Карабахе и прилегающих районах стабилизировалась, что позволило осуществить запуск работы по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе. Принимали участие в продвижении процесса политического урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

Коснувшись отношений с Арменией, в российском внешнеполитическом ведомстве заметили, что многоплановые связи с союзником и близким партнером - Ереваном последовательно укреплялись.

"Высокой динамикой отличался политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровне, нацеленный на закрепление позитивных тенденций в двусторонних отношениях. Серия очных встреч глав правительств, по линии сопредседателей Российско-армянской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, энергичные межведомственные усилия способствовали урегулированию ряда актуальных вопросов двусторонней повестки. Товарооборот по сравнению с 2019 г. уменьшился на 9,6% и составил 2,3 млрд. долл. Удалось сохранить прежние объемы межрегионального взаимодействия. Россия продолжила оказывать Армении поддержку в целях стабилизации социально­экономической обстановки, преодоления последствий пандемии коронавируса. В частности, армянской стороне было выделено 10 млн евро для помощи беженцам, переданы 3 мобильные лаборатории экспресс-диагностики и 2 мобильные клиники", - подчеркнули в МИД РФ.

Также отмечается, что вопреки неблагоприятной эпидемиологической ситуации Россия успешно решала задачи председательства в межгосударственном объединении БРИКС, группе РИК, ОДКБ и ШОС.

Приоритетное внимание уделяли ближнему зарубежью. В рамках СНГ принят ряд программных документов, определяющих вектор развития Содружества на среднесрочную перспективу. В ЕАЭС в сжатые сроки сформирован пакет антикризисных мер, утверждены Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 г., предоставлен статус государств-наблюдателей Узбекистану и Кубе. На качественно новый уровень выведена работа по формированию Большого Евразийского партнёрства, в том числе с учетом начала реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и Китая.