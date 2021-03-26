Пятница, 26 Марта 2021 18:02

АрмИнфо. Все попытки азербайджанской стороны оправдать варварское разрушение культового сооружения вызывают тревогу и заслуживают осуждения. Об этом говорится в заявлении пресс-секретарь МИД Армении Анны Нагдалян.

Так, коснувшись попыток Баку оправдать полное разрушение армянской церкви в Мехакаване, Нагдалян констатировала, что азербайджанская сторона подтвердила преднамеренный спланированный характер сноса

церкви Зоравор Сурб Аствацацин в поселке Мехакаван (Джебраил).

"Азербайджанская сторона подтвердила и то, что снос церкви был осуществлен по решению властей АР", - отметила она.

Вместе с тем Нагдалян привлекла внимание на то, что азербайджанская сторона хранит каменное молчание по поводу обвинений и фактов

разрушения Церкви Святого Иоана Крестителя (Зеленая церковь) карабахского города Шуши, имеющая более 200-летню историю.

"Наверное, молчание обусловлено тем, что не могут найти никакого, даже вымышленного "оправдания" этому очередному варварству.

Мы еще раз подчеркиваем, что международное сообщество, в первую очередь сопредседатели Минской группы ОБСЕ и страны-сопредседатели, ЮНЕСКО, должны немедленно вмешаться, чтобы сохранить армянское историческое и культурное наследие", - подытожила Нагдалян.

Отметим, что накануне в сеть попал очередной видеоролик, свидетельствующий о целенаправленной политике властей Азербайджана по уничтожению армянского следа на территориях, перешедших под его контроль в зоне нагорно-карабахского конфликта. На этот раз азербайджанцы полностью уничтожили армянскую церковь Зоравар Сурб Аствацацин в карабахском селе Мехакаван (Джебраил), которая не пострадала во время боевых действий и была целой, когда территория перешла под контроль Азербайджана.

Ереван неоднократно подчеркивал неприемлемость попыток спекуляции и излишней политизации Азербайджаном вопроса об отправке миссии ЮНЕСКО в регион и подчеркивал императив присутствия на местах международных специалистов в области обеспечения сохранности культурно-исторических памятников.

Заметим, что еще 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно-исторического наследия региона.

В декабре прошлого года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии".

В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время. Однако, вопрос преднамеренно затягивается азербайджанской стороной, и на этом фоне, на территориях Нагорного Карабаха оказавшихся подконтролен Азербайджана совершаются акты вандализма, разрушаются армянские культурно-исторические памятники.