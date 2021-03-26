Пятница, 26 Марта 2021 18:02

АрмИнфо. В Офисе третьего президента РА Сержа Саргсяна рассказали о мотивах встречи бывших президентов Армении и Арцаха.

"Отвечая на запросы многочисленных средств массовой информации, офис третьего президента РА подтверждает факт встречи 25 марта с.г. бывших президентов Армении и Арцаха.

Как в ходе последней Арцахской войны, так и в послевоенный период приоритеты, касающиеся жизненных проблем Арцаха и Армении, создают необходимость периодических обсуждений в подобном формате", - говорится в комментарии Офиса.

Как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на главу офиса первого президента РА Левона Тер-Петросяна Армана Мусиняна, в Ереване состоялась встреча бывших президентов Армении и Арцаха - Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна. "На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся послевоенной ситуации в Арцахе и возможных дальнейших процессов", - говорилось в сообщении Мусиняна.