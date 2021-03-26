Пятница, 26 Марта 2021 18:01

АрмИнфо. Под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Армении Авета Адонца 25 марта в онлайн режиме состоялось 11-е заседание Диалога Армения-ЕС по правам человека, в котором участвовали представители заинтересованных ведомств и Защитник прав человека Армении Арман Татоян.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, в заседании впервые

принял участие спецпредставитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор.

Согласно ведомству, в ходе заседания был обсужден широкий круг

вопросов, касающихся прав человека, в том числе реформы в судебной и

уголовно-исполнительной сферах, антидискриминационная политика, трудовые права и избирательные реформы.

Армянская сторона представила последствия широкомасштабной военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха при поддержке Турции, в частности, отметив, что Азербайджан, нарушая международное гуманитарное право, продолжает удерживать в плену армянских военнослужащих и гражданских лиц и препятствовать оказанию гуманитарной помощи Арцаху через Лачинский коридор. Внимание партнеров было также обращено на невыполнение промежуточных мер, примененных в отношении Азербайджана Европейским судом по правам человека.

По итогам заседания приняты оперативные заключения и совместный пресс-релиз.