Пятница, 26 Марта 2021 17:58

АрмИнфо.Министр обороны РА Вагаршак Арутюнян посетил Службу военного контроля Министерства обороны РА, встретился с личным составом службы.

Как сообщает пресс-служба МО РА, начальник службы военного контроля Минобороны, генерал-лейтенант Джалал Арутюнян доложил главе Минобороны о проделанной в 2020 году работе, результатах проверок, проведенных службой, выявленных недостатках и упущениях в отдельных воинских частях.

Были представлены вопросы, касающиеся боеготовности войск, тыла, вооружения, военной техники, боеспособности личного состава и предложения по устранению выявленных недостатков.

Министр обороны высоко оценил роль Службы военного контроля в повышении боеспособности Вооруженных сил и проведении реформ. Вагаршак Арутюнян подчеркнул необходимость развития военной науки в процессе восстановления, переоснащения и модернизации инфраструктуры Вооруженных Сил в послевоенный период, отметив, что в этом направлении будут приняты комплексные меры для повышения эффективности кадровой политики в ВС.

Заметим, что МО Армении впервые опубликовало кадры со встречи с Джалалом Арутюняном, после того как на него в конце октября прошлого года было совершено покушение. Тогда он занимал пост главы Армии обороны Арцаха.