Пятница, 26 Марта 2021 17:57

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 24, 24б на улице Саряна, жилой дом 66а на улице Маисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 собственные дома на улице Гоголя и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 11-35 (нечетные) на 2-ой улице Вардашена, собственные дома 14-46 (нечетные) на 4-ой улице Вардашена, собственные дома 1-42 на 5-ой улице Вардашена, собственные дома 1-19 на 7-ой улице Вардашена, собственные дома 2-52 (четные) на 9-ой улице Вардашена, собственные дома на улицах Неркин Шенгавита 3, 4, 5, 6, собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 3, 7, собственные дома на 2-ом переулке 3-ей улицы и на 1-ом переулке 7-ой улицы Неркин Чарбаха, жилые дома 24, 26, 28 на улице Низами, собственные дома на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-13։00 частично село Арарат; частично улица Араратян в городе Веди;

10։30-16։30 частично села Ланджазат и Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

11։00-15։00 частично улицы Алавердяна, Зоравара Вардана, Чалабяна, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; частично село Шатин;

в Котайкской области:

10։00-16։30 улицы нар-Доса и Нор таг, частично улица Сафаряна, квартал “Ара гехецик” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

10։30-16։30 воинская часть, ООО “СЛЛ Газ”, “Аиса”, “С.Закари”, “Г.Балян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Прошян;

11։00-16։00 жилые дома 12, 13, 14, 15, 16, 49 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Бюрегаван; улицы 33, 35, 36, 37 в общине Зовуни;

11։00-17։00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх, Котайк, Джрвеж; частично кварталы “Маяк”, “Банаван”, ‘Багреванд” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

11։00-12։00 община Геговит полностью, квартал “З.Андраник” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

11:00-18:00 село Воротан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.