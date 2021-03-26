Пятница, 26 Марта 2021 17:01

АрмИнфо.Депутат армянского парламента от фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян обратилась в Министерство высоких технологий РА с просьбой проверить достоверность информации о том, что азербайджанская компания "Нексол холдинг" стала владельцем 100% Caucasus Online LLC.

"По сообщениям грузинской прессы, Насиб Гасанов из Азербайджана купил оставшиеся 51% акций Caucasus Online LLC. Отмечается, что ранее он же приобрел 49% акций компании. Известно, что эта грузинская компания обеспечивает 85% интернет-трафика в Армении, 50% в Азербайджане и 55% в Грузии.

Эта информация вызвала обеспокоенность армянской общественности тем,

что приобретение крупной доли компании представителем враждебного

государства может создать проблемы для Армении. Я письменно обратился

в Министерство высоких технологий РА с просьбой проверить

достоверность данной информации и рассказать, могут ли возникнуть проблему с безопасностью РА в случае если информация подтвердится ",

- написала Самсонян на своей странице в Фейсбук.

Ранее, портал businessformula.ge сообщил, что владелец компании Caucasus Online LLC Хвича Макацария продал оставшиеся 51% акций

компании азербайджанской компании Nexol Holding. В результате сделки 100% владельцем компании стал азербайджанский бизнесмен Насиб Гасанов.

При этом портал пишет, что эта сделка также не была согласована с Комиссией по связи Грузии. Соответственно, комиссия считает Гасанова незаконным владельцем . с 2008 года является единственным владельцем подводного оптико- волоконного кабеля длиной 1200 км, построенного Tyco Electronics, с помощью которого обеспечивается транзитная доставка интернета из Европы в регион Южного Кавказа и Каспийского моря. Оптико-волоконный кабель расположен на дне Черного моря, что позволяет осуществлять прямую доставку высококачественного интернета из Европы в Азию.

Именно с этой целью в 2019 году Насиб Хасанов приобрел у владельца Хвичи Макацария 49% доли компании International Online Networks LLC. Сделка состоялась в офшорах, в частности на Британских Виргинских островах.

Как писал <Бизнес Грузия> в августе прошлого года, Хасанов инициировал беспрецедентный проект на Южном Кавказе. Он хочет соединить Китай с Европой по оптико-волоконному кабелю, проходящему через наш регион. Для этого он ведет переговоры с Грузией и Казахстаном. Согласно проекту, кабель, который идет в Грузию из Европы, пройдет через Азербайджан, далее по дну Каспийского моря и соединится с инфраструктурой в Казахстане, тем самым связав Шанхай с Франкфуртом, и частью этого значительного проекта будет Южный Кавказ.

Проект противоречит российским интересам, поскольку в настоящее время Китай для своей интернет-связи с Европой активно использует наземную телекоммуникационную инфраструктуру России. Помимо Китая транс-каспийский проект дает возможность продавать интернет также в Средней Азии и Индии.