Пятница, 26 Марта 2021 16:35

АрмИнфо. Меморандум о сотрудничестве подписан сегодня между ЗАО "Южно-кавказская железная дорога" и Национальным университетом архитектуры и строительства Армении. Документ подписали гендиректор ЮКЖД Алексей Мельников и ректор Национального политехнического университета Армении (НПУА) Егиазар Варданян.

Подписанный Меморандум предполагает восстановить на факультете строительства (бакалавриат) НПУА специальность "Строительство железных дорог, путей и путевых хозяйств". Это позволит как начать подготовку новых кадров, так и проводить переподготовку <старых>, а также реализовывать научно-исследовательские и инновационные проекты. Выпускники, получившие образование по этой специальности, смогут в дальнейшем устроиться на работу в ЮКЖД.

После церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве ректор НПУА указал на многолетний опыт сотрудничества возглавляемого им образовательного учреждения с российскими вузами. При этом он напомнил, что в декабре прошлого года в НПУА был открыт Центр русского языка, цель которого - стимулирование популяризации русского языка в Армении.

Говоря о подписанном меморандуме, Варданян отметил, что благодаря этому шагу университет начнет подготовку специализированных профессиональных кадров для ЮКЖД.

В свою очередь глава ЮКЖД указал важность этого события как для железных дорог в целом, так и для возглавляемой им кампании, а также с точки зрения будущего развития железнодорожной инфраструктуры Армении.

Отметив, что уже сегодня в ЮКЖД работают выпускники армянского политехнического университета, которые проявляют высокий профессионализм, Мельников выразил убеждение, что с подписанием данного меморандума будет открыта новая страница - студенты смогут получать достоянное образование по необходимым направлениям и станут прочным фундаментом для железнодорожной отрасли в будущем.

В свою очередь посол России в Армении Сергей Копыркин, участвующий в мероприятии, констатировал, что подписанный документ имеет важное практическое и символическое значение. По его словам, это еще один яркий пример, что предприятия с российским капиталом в Армении не только активно работают в своей нише, но и выходят за ее рамки, способствуя социально-экономическому развитию страны. "Полагаю, что это еще один успешный вклад в развитие наших связей в сфере образования", - констатировал посол.