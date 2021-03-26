Пятница, 26 Марта 2021 16:28

АрмИнфо.Министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян на встрече с послом Ирана в Армении Аббасом Бадахшаном Зохури подтвердив готовность армянской стороны к расширению совместных программ, коснулся возможностей разработки новых меморандумов о сотрудничестве и продлению сроков уже существующих.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ведомства, министр также подчеркнул важность взаимного признания квалификаций высшего образования и документов об окончании вуза.

Подчеркнув опыт Ирана в сфере нанотехнологий, Думанян коснулся также возможностей реализации совместных образовательных программ в этой сфере.

"Прошлый год был очень сложным для Армении, но мы уверены, что сможем преодолеть трудности, вызванные войной, эпидемией коронавируса, и двигаться вперед. В этой связи мы придаем ценность сотрудничеству с дружественными странами, в том числе с Исламской Республикой Иран, которое является многосторонним. Убежден, что есть все предпосылки для поднятия армяно-иранских отношений на качественно новый уровень и поэтапной реализации всех программ", - сказал армянский министр.

В свою очередь Зохури одобрил предложение министра образования и науки, подчеркнув, что иранская сторона готова расширять сферу сотрудничества.

Дипломат выразил уверенность, что развитие образования и науки самопроизвольно проявляется и в других сферах, в целом способствуя развитию государства. В этом контексте посол отметил, что пробел в образовательных отношениях между сторонами может быть восполнен за счет расширения межвузовского сотрудничества, взаимных визитов ректоров вузов, развитием арменоведения и иранистики. Он также выразил готовность подписать всеобъемлющий меморандум о сотрудничестве и наметить четкие шаги по развитию двустороннего сотрудничества.

"Иран тепло относится к Армении и армянскому народу, дорожит двусторонними отношениями. Армяне-христиане живут в Иране рядом с мусульманами, и в Армении много иранских граждан. Дружеские отношения между нашими народами особенные. Я считаю, что это лучшая модель мирного сосуществования в истории, которую следует представить всему миру, тем самым способствуя предотвращению насилия", - сказал Зохури.

На что министр сказал, что в основе мирного и дружеского сосуществования лежат глубокие исторические и культурные связи. "Страна с культурным наследием не может представлять угрозу для другой страны с такими же ценностями. Сила культуры выше всякого оружия", - сказал Думанян.

Собеседники также говорили о сохранении армянского культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после войны. Посол в этой связи отметил, что этот вопрос находится в центре внимания иранской стороны.