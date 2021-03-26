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 Пятница, 26 Марта 2021 15:05
Марианна Мкртчян

Состоялась встреча бывших президентов Армении и Арцаха

Состоялась встреча бывших президентов Армении и Арцаха

АрмИнфо.В Ереване состоялась встреча бывших президентов Армении и Арцаха. Об этом АрмИнфо сообщил глав офиса первого президента РА Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян.

"Вчера, 25 марта, состоялась встреча бывших президентов Армении и Арцаха - Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна. На встрече  был обсужден ряд вопросов, касающихся послевоенной ситуации в Арцахе и возможных дальнейших процессов", - говорится в сообщении Мусиняна. 


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