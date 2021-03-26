Пятница, 26 Марта 2021 15:04

АрмИнфо. Одним из путей решения проблемы, вязанной с "Верхним Ларсом" может стать деятельность трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по разблокировке коммуникаций в регионе. Об этом 26 марта в беседе с журналистами заявил посол России в РА Сергей Копыркин, говоря о решении вопроса связанного с многочисленными заторами на КПП "Верхний Ларс" из-за плохих погодных условий.

Он констатировал, что вопрос не простой, и одним из выходов из этой сложной ситуации может быть итоги деятельности вышеуказанной рабочей группы.

Коснувшись целей визита армянской правительственной делегации на уровне вице- премьера Мгера Григоряна в Россию, посол отметил, что это регулярные визиты по линии вице-премьеров, где решаются вопросы армяно-российского взаимодействия в самых разных областях. Дипломат подчеркнул, что никаких новых экономических проектов в рамках этого визита не обсуждалось.

Отметим, что 11 марта в Москве прошли переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Группа займется вопросами разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытием границ. 1 марта состоялась четвертая встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по вопросу разблокировки коммуникаций.