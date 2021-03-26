Пятница, 26 Марта 2021 14:52

АрмИнфо. Вопрос, связанный с поставками вакцины "Спутник-V" в Армению очень активно прорабатывается. Об этом 26 марта в беседе с журналистами на вопрос АрмИнфо заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

При этом он добавил, что вопрос подходит уже к стадии практической реализации. Вместе с тем, посол выразил надежду, что поставка вакцины будет осуществлена в достаточно короткие сроки. "Во всяком случае, мы со своей стороны, как посольство, всячески этому способствуем", - сказал дипломат.

Говоря о возможностях налаживания производства вакцины на местах, как к примеру, это будет в Киргизии, Копыркин указал на плотных диалог между Минздравом Армении и Российским фондом прямых инвестиций, который занимается вопросами вакцины. "У меня нет какой-то конкретной информации в отношении проработки вопроса производства, но я знаю, что эта тема очень активно обсуждается. И я надеюсь, что очень скоро вакцина поступит в Армению", - сказал посол, при этом напомнив, что Россия уже на безвозмездной основе направляла в Армению партию "Спутник-V", и который был применен.

Напомним, что профессиональная комиссия одобрила использование в Армении трёх вакцин от коронавируса: Sputnik V, AstraZeneca и Pfizer . Армения еще в прошлом году с целью приобретения вакцины против коронавируса присоединилась к международной инициативе COVAX FACILITY, которая нацелена на предоставление всем заинтересованным странам равных возможностей приобрести имеющуюся на рынке вакцину.

К примеру, была предложена вакцина, разработанная специалистами британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, которая имеет относительно низкую эффективность - 70%, вакцина американо-германского совместного производства Pfizer с эффективностью 95%, американская Moderna с эффективностью более 94%. Параллельно Армения вела переговоры о приобретении российской вакцины Sputnik V.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Армения еще не приступила к массовой вакцинации населения. Минздрав пока еще ведет переговоры по вопросу закупок вакцин от коронавируса нового типа.

За минувшие сутки в Армении провели 5 525 тестов на коронавирус, из коих болезнь была выявлена у 1005 граждан (18,2%), выздоровело 433 человека, скончалось - 18. С момента вспышки пандемии в Армении было выявлено 188 446 случаев заражения, погибли от него 3434 человек.