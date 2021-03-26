Пятница, 26 Марта 2021 14:51

АрмИнфо.Проведение внеочередных парламентских выборов - это, безусловно, внутреннее дело самой Армении. Об этом 26 марта в беседе с журналистами заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

При этом дипломат подчеркнул, что в России будут внимательно следить за тем, что будет происходить в этой сфере.

"Надеемся, что все эти процессы будут способствовать консолидации общества и решению тех проблем, которые стоят перед ним", - сказал посол.

Коснувшись контактов с политическими силами, Копыркин, отметил, что они не прекращались, причем были с политическими силами разного сектора. "Мы это не скрываем. Об этом есть информация в СМИ. И я не вижу причин, почему я должен отказываться от этой практики. Это одна из функций посла, дипломатов - быть в контакте с представителями общества, политики, экономики страны пребывания", - сказал он, добавив, что российская сторона исходит из того, что интересам России и Армении отвечает всё, что работает на укрепление наших союзнических отношений.

"Мы со своей стороны всяческие этому способствуем, не вмешиваясь во внутренние дела страны, разумеется", - заключил дипломат.

Ранее, премьер-министр РА Никол Пашинян после проведения консультаций с парламентскими силами заявил, что в стране 20 июня пройдут внеочередные парламентские выборы. Позже он сообщил, что выборы пройдут по пропорциональной системе.