Пятница, 26 Марта 2021 14:08

АрмИнфо.Российским представительством при ЮНЕСКО ведется интенсивная работа для организации визита соответствующей миссии организации в зону нагорно-карабахского конфликта. Об этом 26 марта в Ереване в беседе с журналистами на вопрос АрмИнфо заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

"Ведется очень интенсивная работа и в Париже, в том числе и российским представительством при ЮНЕСКО для организации визита соответствующей миссии в зону нагорно-карабахского конфликта. Однако конкретных сроков по визиту пока у меня нет", - сказал российский дипломат.

Отметим, что накануне в сеть попал очередной видеоролик, свидетельствующей о целенаправленной политике властей Азербайджана по уничтожению армянского следа на территориях, перешедших под его контроль в зоне нагорно-карабахского конфликта. На этот раз азербайджанцы полностью уничтожили армянскую церковь Зоравар Сурб Аствацацин в карабахском селе Мехакаван (Джебраил), которая не пострадала во время боевых действий и была целой, когда территория перешла под контроль Азербайджана.

Ереван неоднократно подчеркивал неприемлемость попыток спекуляции и излишней политизации Азербайджаном вопроса об отправке миссии ЮНЕСКО в регион и подчеркивал императив присутствия на местах международных специалистов в области обеспечения сохранности культурно-исторических памятников.

Заметим, что еще 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно-исторического наследия региона.

В декабре прошлого года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии".

В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время. Однако, вопрос преднамеренно затягивается азербайджанской стороной, и на этом фоне, на территориях Нагорного Карабаха оказавшихся подконтролен Азербайджана совершаются акты вандализма, разрушаются армянские культурно-исторические памятники.