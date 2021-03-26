Пятница, 26 Марта 2021 14:05

АрмИнфо.Правительство Армении и Всеармянский фонд <Айастан> направят 110 млрд. драмов на реализацию программ в Арцахе. Об этом стало известно по итогам совместного заседания Совета безопасности Республики Армения и Республики Арцах.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, эти средства будут направлены на жилищное строительство и восстановление инфраструктур в Арцахе.

<Уже имеются предварительные проекты по строительству около 4 тыс. домов, выполнены определенные работы, планирование и в ближайшие месяцы мы разработаем проекты по строительству еще 2 тыс. домов. В этих проектах мы учитываем сегодняшнюю реальность, параллельно планируем работы по выделению земель, обеспечению дальнейшей занятости жителей, обсуждаем также современные модели кооперации>, - сказал Араик Арутюнян.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян пояснил, что на данный момент на счетах Фонда имеется около 58 млрд драмов, а правительство Армении предоставит еще 52 млрд драмов. При этом премьер отметил, что помимо решения вопросов с жилищным строительством, дорожная карта, представленная в ноябре главой правительства предусматрвиает также реализацию программ развития в Арцахе для обеспечения необходимых темпов социально-экономического развития.

Согласно источнику, на сегодняшнем заседании участники обсудили также вопросы, касающиеся совместных стратегических подходов в сфере безопасности.