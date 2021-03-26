Пятница, 26 Марта 2021 12:26

АрмИнфо. Вне зависимости от планируемых правящей силой перемен в избирательном порядке, мы планируем не только преодолеть барьер на пути попадания в парламент, но и победить "Мой шаг" и не только "Мой шаг". Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат парламентской фракции "Просвещенная Армения" Геворк Горгисян.

18 марта премьер-министр Никол Пашинян по итогам встречи с лидерами партий "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном и "Просвещенной Армении" Эдмоном Марукяном сообщил, что 20 июня в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы. После этого "Мой шаг" объявил о желании обновить Избирательный кодекс, в частности, по части внедрения пропорциональной избирательной системы. Проект направлен в Венецианскую комиссию при ПАСЕ для получения экспертного заключения.

"Дело в том, что разделение электората на три группы: сторонников Никола Пашиняна, сторонников Роберта Кочаряна и противников и того и другого дает нам прекрасную возможность работать с третьей группой. Именно эта, добрая половина нашего общества и является нашими потенциальными избирателями. И с учетом отсутствия видения будущего у наших конкурентов, эти граждане изберут именно нас. Просто потому, что мы эту концепцию уже представляем", - убежден парламентарий.

Горгисян надеется, что народ, общество с присущей ему мудростью осознает, что поражение "Просвещенной Армении" на выборах приведет к возвращению страны в начисто лишенный смысла водоворот последних месяцев. А перспективу победы Пашиняна или победы Кочаряна парламентарий увязывает с неминуемым сведением между ними счетов в ущерб государству и государственности. В этом свете, он не усматривает особой разницы между Пашиняном и Кочаряном.

"Мы должны всегда помнить, что практически все отвратительные политические традиции в нашей стране были сформированы в годы президентства Роберта Кочаряна. В период премьерства Никола Пашиняна все это лишь усугубилось. Соответственно, Пашинян должен уйти. Но наша партия в строительстве будущей Армении отнюдь не собирается действовать кочаряновскими методами. Убежден, что это даст нам лишь дополнительные шансы на успех в реализации нашего общего дела", - подытожил парламентарий.