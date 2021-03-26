Пятница, 26 Марта 2021 12:01

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян продолжает консультации с политическими силами страны.

Так, согласно пресс-службе главы РА, накануне Саркисян провел отдельные встречи с членами Совета Национально-демократического полюса (НДП) и главой партии "Наследие" Раффи Ованнисяном.

С представителями обеих политических сил обсуждались создавшаяся в стране ситуация, внутренние и внешние вызовы, пути преодоления внутриполитического кризиса.

На встрече с президентом члены Совета НДП отметили, что разделяют подходы Саркисяна относительно развязки сложившейся после войны ситуации и рассматривают президентский институт в качестве стабилизирующего фактора.

Представляя свои точки зрения и позиции, гости отметили, что видят разрешение ситуации в два этапа: сначала создание в стране атмосферы примирения и формирование временного правительства, которое должно реализовать жизненно необходимые переходные шаги, и лишь затем проведение внеочередных парламентских выборов.