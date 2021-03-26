Пятница, 26 Марта 2021 12:01

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении провели 5 525 тестов на коронавирус, из коих болезнь была выявлена у 1005 граждан (18,2%), выздоровело 433 человека, скончалось - 18.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, фактическое лечение на данный момент в медучреждениях страны получает 13 976 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении было выявлено 188 446 случаев заражения, что составляет 22,7% из общего числа, сдавших тест на коронавирус, выздоровело 170 160 человек (90,2%), летальных исходов - 3434 (1,8%).