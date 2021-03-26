Пятница, 26 Марта 2021 11:58

АрмИнфо. Оппозиция уже сегодня готовит оправдание собственному будущему поражению на предстоящих внеочередных парламентских выборах. Подобное мнение выразила АрмИнфо депутат парламентской фракции "Мой шаг" Арпи Давоян.

"Уже сегодня "17" фактически заявляют, что не собираются признавать собственное поражение на будущих выборах. А все обвинения в намерении власти применить на выборах административный ресурс - не что иное как подготовка для этого соответсвующей почвы. Эти люди уже сегодня любой ценой пытаются внушить нашему обществу неминуемость фальсификации предстоящих выборов", - подчеркнула она.

Таким образом, согласно Давоян, оппозиция сегодня обвиняет власть в том, что она неминуемо делала десятилетиями и сделала бы сегодня сама. Меж тем, парламентарий начисто исключает фальсификацию итогов выборов со стороны правящей силы, указывая, что для этого у блока "Мой шаг" нет абсолютно никакой мотивации. В этом свете, она предлагает не торопить события и подождать дальнейшего позиционирования оппозиции. 18 марта премьер-министр Никол Пашинян по итогам встречи с лидерами партий "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном и "Просвещенной Армении" Эдмоном Марукяном сообщил, что 20 июня в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы. После этого "Мой шаг" объявил о желании обновить Избирательный кодекс, в частности, по части внедрения пропорциональной избирательной системы. Проект направлен в Венецианскую комиссию при ПАСЕ для получения экспертного заключения.

"Мы никогда не фальсифицировали выборы и не собираемся делать это сегодня, будучи априори неспособны принять мысль о возможности формирования и удержания власти посредством фальсификаций. Мы также прекрасно видим, что в подобных намерениях нас обвиняют люди, имеющие многолетнюю практику в подобных преступлениях. И сегодня все эти представители бывшей власти пытаются приписать нам собственные поступки и тем самым изначально поставить под сомнение будущие выборы", - подчерекнула она.

Комментируя сегодняшнюю оппозицию, Давоян охарактеризовала "17" как несовместимых друг с другом, лишенных общей ценностной основы людей, собравшихся вокруг единственной повестки - убрать Никола Пашиняна с поста премьера. Других ценностей, тем более, повесток у них нет. Соответственно, согласно парламентарию, о таких понятиях как демократия, желания людей, выбор граждан, ппреодоление последствий войны и установление прочного мира в сегодняшней оппозиции даже не задумываются. И готовы не брезговать ничем ради достижения единственной цели - свалить Пашиняна с поста премьера.