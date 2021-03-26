Пятница, 26 Марта 2021 11:57

АрмИнфо. В Армении 5 гражданам предъявлены обвинения в рамках уголовного дел о продажи двух младенцев и предоставлении ложной информации в ЗАГС.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры РА, в рамках расследуемого Лорийским управлением СК уголовного дела, были получены достаточные доказательства о продаже двух младенцев со стороны матери и дочки по предварительному сговору в 2018 и 2019 году.

"Выяснилось, что жительница Лорийской области, родившая в 2018 году ребенка в сговоре с матерью, достигла предварительной договоренности с семейной парой из Еревана о продаже своего младенца за $2000 (или 964.480 драм).

В июле 2018 года, после признания отцовства в ЗАГСе Алаверды, торговцам ребенком в качестве предоплаты было передано $500, а уже в сентябре 2018 года после получения еще $1200 мать подписала отказную от младенца.

Тот же лицо, в 2019 году достигло согласия с матерью о продаже своего другого новорожденного ребенка семейной паре из Алаверды за $ 4500 (или 2.158.650 драм). Вследствие этой договоренности, в декабре 2019 года после признания отцовства в Туманяском отделе ЗАГСа в качестве предоплаты получила $200, а для получения оставшейся суммы потребовала от опекунов написать поручительство.

В феврале 2020 года мать ребенка на имя опекуна дала разрешение, заверенное нотариусом на вывоз младенца в Российскую Федерацию, после чего ребенок был перевезен в РФ", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что в документах ЗАГСа была выявлена ложная информация, данная со стороны лиц, участвующих в купле/продаже ребенка. За описанные выше деяния, 5 лицам, участвующим в купле/продаже детей, и предоставившим органам ЗАГСа ложную информацию, были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 168 УК РА, ч. 1 ст. 38-168 УК РА, п. 2 ч.2 ст. 168 УК РА, п.2 ч.2 ст. 169.1 УК РА. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Следствие продолжается, принимаются меры по криминальной оценке действий других лиц, причастных к указанным преступным действиям.