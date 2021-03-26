Пятница, 26 Марта 2021 11:48

АрмИнфо. Вот уже четвертый день из-за угрозы схода лавины проезд по автодороге Степанцминда-Ларс запрещен.

Закрытие единственной функционирующей сухопутной границы, связывающей Россию не только с Грузией, но и с Арменией создало патовую ситуацию на КПП.

МЧС Армении со ссылкой на данные, полученные из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ сообщает, что из-за того, что дорога закрыта уже четвертый день, на российской стороне скопилось 602 фур.

Меж тем, накануне, таможенный атташе Армении на КПП <Верхний Ларс> Арам Тананян сообщил армянским СМИ, что от КПП <Верхний Ларс> до Осетии застряли примерно 3,5 тыс. фур, из которых около 800-1000 -армянские машины.

Отметим, что согласно МЧС РА, на утро 25 марта на территории Армении также есть закрытые и труднопроходимые дороги. Так, из-за метели закрыто движение через перевал Варденяц для большегрузов с прицепами, для остальных видов транспортных средств проезд затруднен. Закрыты для движения участки дорог, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари.

В МЧС Армении призвали водителей передвигаться по дорогам республики исключительно при наличии зимних шин.