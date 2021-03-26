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АрмИнфо.Президент США Джо Байден заявил о намерении совместно работать с ЕС по России, Турции и Южному Кавказу. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома по итогам сессии Евросовета, в которой участвовал американский лидер.
Так, в сообщении отмечается, что на встрече с главами государств и правительств 27 государств-членов Европейского союза (ЕС) под председательством президента Европейского совета Шарля Мишеля, Байден подтвердил приверженность активизации отношений между Соединенными Штатами и Европейским союзом. При этом американский лидер заверил, что США заинтересованы в сильном Европейском союзе.
"Президент выразил желание работать вместе по общим интересам внешней политики, включая Китай и Россию. В дополнение к этому он отметил необходимость продолжать общение США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам", - говорится в сообщении.
Вместе он призвал к тесному сотрудничеству в решении общих проблем, включая борьбу с COVID-19, борьбу с угрозой изменения климата, углубление экономических связей и обеспечение того, чтобы правила поведения устанавливались демократическими, а не автократическими режимами.
|Конституционный Суд Армении признал неконституционной ст. 300.1 УК РА, на основании которой предъявлено Кочаряну обвинение
|Обзор: Россия сыграла ключевую роль в восстановлении мира и создании условий для нормализации гумситуации в Нагорном Карабахе
|Ереван: Попытки Баку оправдать варварское разрушение армянского культового сооружения достойны осуждения
|В Офисе Сержа Саргсяна рассказали о мотивах встречи бывших президентов Армении и Арцаха
|Нарушение Азербайджаном международного гуманитарного права обсуждалось на заседании Диалога Армения-ЕС по правам человека
|МО Армении впервые опубликовало кадры со встречи с Джалалом Арутюняном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армянский депутат попросила Министерство высоких технологий страны проверить достоверность информации о приобретении азербайджанцем Caucasus Online LLC
|Национальный университет архитектуры и строительства Армении начнет подготовку кадров для ЮКЖД
|Иран и Армения изучают перспективы углубления сотрудничества в сфере образования
|Захарова: На полях СМИД СНГ планируются общение главы МИД России с коллегами из Азербайджана и Армении
|Состоялась встреча бывших президентов Армении и Арцаха
|Посол: Одним из путей решения проблемы "Верхнего Ларса" может быть деятельность трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций в регионе
|Посол России: Вопрос, связанный с поставками вакцины "Спутник-V"в Армению очень активно прорабатывается
|Сергей Копыркин: В России будут внимательно следить за процессами в Армении, в том числе за выборами
|Посол: Российским представительством при ЮНЕСКО ведется интенсивная работа для оправки миссии в регион
|Правительство и Всеармянский фонд <Айастан> направят 110 млрд. драмов на реализацию программ в Арцахе
|Парламентарий: Особой разницы между Пашиняном и Кочаряном нет
|Арам Аветис: Настоящий читатель должен быть, как корова
|Армен Саркисян обсудил внутриполитическую ситуацию в стране с представителями Национально-демократического полюса и главой "Наследии"
|За сутки в Армении было выявлено 1005 случаев заражения коронавирусом
|Парламентарий: Оппозиция уже сегодня готовит оправдание будущему поражению
|В Армении 5 гражданам предъявлены обвинения в рамках уголовного дел о продажи двух младенцев
|КПП "Верхний Ларс" закрыт четвертый день - тысячи большегрузов оказались в заложниках у непогоды
|Байден заявил о намерении совместно работать с ЕС по России, Турции и Южному Кавказу
|Ереван вновь подчеркнул важность отправки в зону карабахского конфликта миссии ЮНЕСКО для защиты исторических ценностей
|Каковы шансы сборной Армении отобраться на ЧМ-2022?
|Армен Дарбинян: С вновь принятым законом об образовании можно забыть об идеи создания свободных университетов
|Анна Нагдалян: Культурный вандализм Азербайджана основывается исключительно на критерии ненависти к христианскому армянскому народу
|Министр обороны Армении обсудил с послом Италии вопросы армяно-итальянского оборонного сотрудничества
|FRV с IFC, EBRD и Америбанком успешно завершила сделку по финансированию строительства крупнейшей солнечной электростанции промышленного назначения в Армении - "Масрик-1"
|Армения намерена отказаться от употребления экологически вредных одноразовых полиэтиленовых пакетов
|Замминистра: Армения рассчитывает на содействие Исландии в сохранении армянских историко-культурных ценностей в рамках ЮНЕСКО
|Глава МИД Армении рассказал министру обороны Ирака о вовлеченности Турции в агрессию Азербайджана против Арцаха
|Армения проголосовала против резолюции СПЧ ООН по Сирии
|Русский язык получил статус официального в Арцахе
|У Арцаха новый Омбудсмен
|Нацкомиссия Армении по ЮНЕСКО осудила очередной акт культурного преступления со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе
|ГСЧС Арцаха: Поиск тел погибших военнослужащих на участке Шуши-Лисагор не дал результатов
|Российские миротворцы обеспечили доставку в Степанакерт гуманитарной помощи от общественных организаций и фондов из России
|Министры обороны Армении и Ирака подписали соглашение о намерениях в области оборонного сотрудничества
|Пашинян: Армения придает особое значение отношениям с братской Грецией
|Правительство решило продлить программу помощи приютившим арцахцев гражданам
|Армении перешло председательство в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ
|Азербайджан на полную мощь запустил "машину" по уничтожению армянского присутствия на территориях Карабаха, перешедших под его контроль
|Посол Армении рассказал представителям американских законодателей о последствиях турецко-азербайджанской агрессии против Арцаха
|За сутки в Армении выявили 1 257 новых случаев заражения коронавирусом
|Президент Армении считает приоритетными проблемы водной и продовольственной безопасности
|Араратбанк восьмой раз стал обладателем международной престижной премии "Превосходство качества"
|Участниками пресс-конференции «Значимость мира и доверия в современном мире» особо отмечена своевременность проведения Mеждународного года мира и доверия
|ЕС приветствует присоединение Армении ко второму факультативному протоколу, запрещающему смертную казнь в стране
|Российский военный эксперт удивился словам премьера Армении по части закупки истребителей Су-30СМ
|Global Finance: Америабанк признан Лучшим банком 2021 года в Армении
|Премьер: Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут по пропорциональной избирательной системе
|Госдума приняла закон, дающий Путину право вновь баллотироваться на пост президента
|Министр обороны: Реформы ВС Армении направлены на противостояние угрозам, исходящим от турецко-азербайджанской армии
|На онлайн площадке снова встретились туркменские и армянские аграрии
|Айвазян: Армения активно взаимодействует с Грузией, в том числе и по вопросу восстановления сухопутного сообщения
|Эрдоган: Продолжим отслеживать реализацию всех договоренностей по Карабаху
|Вице-премьер: Ереван и Баку обсуждают возможности восстановления инфраструктур по всем возможным направлениям
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