Пятница, 26 Марта 2021 11:46

АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел РА Артак Апитонян провел видеоконференцию с руководителем кабинета генерального директора ЮНЕСКО Николя Кассианидесом.

Как сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства, собеседники коснулись вопроса защиты армянского исторического и религиозного наследия в зоне нагорно-карабахского конфликта и важности отправки в этом контексте в Арцах миссии ЮНЕСКО по сбору фактов.

Апитонян подчеркнул неотложность принятия шагов по защите армянского историко- культурного и религиозного наследия на территориях Арцаха, перешедших под азербайджанский контроль, учитывая последовательные шаги Азербайджана по преднамеренному уничтожению, осквернению и искажению идентичности армянских памятников. Замглавы МИД Армении коснулся последних проявлений азербайджанской агрессии в отношении армянского культурного и религиозного наследия. В частности, было отмечено, что 25 марта службой новостей BBC был распространен видеоматериал, на котором отчетливо видно, что армянская церковь Зоравор Сурб Аствацацин близ населенного пункта Мехакаван полностью разрушена.

Коснувшись подготовительных работ миссии по сбору фактов, замминистра иностранных дел выразил серьезную обеспокоенность относительно проводимой Азербайджаном политики по препятствованию эффективному вовлечению ЮНЕСКО в этой связи.

Была подчеркнута неприемлемость попыток Азербайджана спекуляции и излишней политизации данного вопроса. Вновь была указана важность отправки миссии в формате, изначально объявленном генеральным директором ЮНЕСКО и подтвержденном в заявлении межправительственного комитета второго протокола к Гаагской конвенции 1954 года.

Отметим, что накануне в сеть был выложен репортаж корреспондента BBC Джона Фишера, который решил узнать, куда же исчезла армянская церковь Зоравар Сурб Аствацацин в карабахском селе Мехакаван (Джебраил), которая после завершения боевых действий была целёхонькой.

Так, в репортаже видно, что церковь не пострадала, когда территория перешла под контроль Азербайджана. Однако, на деле сегодня на месте, где стояла церковь, остались лишь руины. Адекватный ответ на вопрос, куда делась церковь, в Азербайджане не дали. Глава аппарата президента Азербайджана Хикмет Гаджиев оправдал уничтожение церкви тем, что она мол новая. С видеороликом можно ознакомиться по следующей ссылке: (https://www.bbc.co.uk/news/av/world-europe-56517835).).

Заметим, что еще 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно-исторического наследия региона.

В декабре прошлого года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто

Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ

Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии".

В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время. Однако, вопрос преднамеренно затягивается азербайджанской стороной, и на этом фоне, на территориях Нагорного Карабаха оказавшихся подконтролен Азербайджана совершаются акты вандализма, разрушаются армянские культурно-исторические памятники.