Четверг, 25 Марта 2021 21:23

АрмИнфо.В марте стартовал отбор на Чемпионат мира 2022 в Катаре. Армяне несколько циклов кряду показывают интересную игру и вышли на уровень крепкого середняка европейского футбола.

Оценим шансы команды Хоакина Копарроса на выход на ЧМ-2022. Уже 25 марта армяне стартуют в отборе гостевым матчем со сборной Лихтенштейна. Поставить на победу Армении в этом матче в букмекерской конторе «Бетсити» можно за 1,31. Заключать пари на матчи армянской сборной в отборочном турнире к Чемпионату мира 2022 можно через сайт, мобильную версию, а также мобильное приложение.

Как Армения играла в 2020 году?

В прошлом году Мхитарян и Ко сыграли в Лиге Наций УЕФА. Сборная выиграла свою группу 2 Лиги Наций «С» и заработала повышение в Лигу «В». Отличное выступление, армяне опередили двух достойных соперников – Северную Македонию и Грузию. В заключительных матчах турнира Армения обыграла в гостях Грузию 2:1 и дома Северную Македонию 1:0.

Что с составом в 2021 году?

Состав близок к оптимальному, есть всего одна потеря, но зато какая – главная звезда Генрих Мхитарян. Футболист «Ромы» травмировался в начале марта. К счастью, сроки восстановления не должны затянуться – по прогнозам через 3-4 недели Генрих уже будет в строю, т.е. к середине апреля.

Помимо Мхитаряна в составе команды в 2021 году выделяются Байрамян из «Ростова», Адамян из «Хоффенхайма». Нападение армян выглядит впечатляюще.

Есть ли шансы на выход на Чемпионат мира-2022?

Армяне зарекомендовали себя как боевитая команда, которая может дать бой более сильным соперникам, комфортно чувствует себя в матчах с середняками и аутсайдерами европейского футбола, много забивают, правда, есть проблемы в обороне. В 2019 году отметились сразу двумя победами над серьезными соперниками – сборными Греции 3:2 и Боснии и Герцеговины 4:2.

В новом отборе Армения не будет в числе фаворитов. В группе «J», в которой выступает эта постсоветская сборная, есть Германия, Румыния, Исландия – более мощные соперники, которые, скорее всего, будут бороться за 1-2 место и выход на ЧМ. Также в секстете «J» есть старый знакомый армян – Северная Македония. С этим соперником Армения встречалась несколько предыдущих официальных турниров кряду. Сборная Лихтенштейна с большой вероятностью займет последнее место и ограничится несколькими набранными очками. Следовательно, у команды Хоакина Копарроса просматривается немного шансов на борьбу за две путевки на ЧМ-2022. Скорее всего, футболисты будут бороться за 4-5 место с Северной Македонией и Исландией.