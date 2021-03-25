Четверг, 25 Марта 2021 21:21

АрмИнфо. С новь принятым законом об образовании можно забыть об идеи создания свободных университетов, в которых нуждается наша страна. Подобное мнение в интервью журналисту Марку Григоряну выразил ректор Российско-армянского университета (РАУ), профессор, экс-премьер-министр РА Армен Дарбинян.

Он отметил, что в международном сообществе придают важную роль созданию подобных университетов, поскольку последние являются центрами формирования свободной мысли, свободного духа, и основой развития сильного государства.

<Я очень сожалею, что наши университеты не состоялись, потому что находятся под государственным политическим давлением. И если бы не РАУ, Американский университет, Французский университет - мы бы вообще задохнулись. Потому что вся университетская система Армении была создана под политическим принуждением и продолжает таковой и оставаться>, - сказал он.

Отметим, что 24 марта Национальное собрание приняло пакет законопроектов, предусматривающих дополнения и изменения в Законе <О высшем образовании и науке> и смежных законах. Согласно документу впредь состав Совета ВУЗов будет ограничен 9 членами, из коих 5 будет назначать уполномоченный государственный орган, а 4 будут из ВУЗа. Фактически ректоров Вузов будет назначать государство.