Четверг, 25 Марта 2021 20:53

АрмИнфо.<Решительно осуждаю случай очередного преступления, совершенного Азербайджаном на почве религиозной ненависти>, - заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян в связи с разрушением армянской церкви Зоравар Сурб Аствацацин в карабахском селе Мехакаван (Джебраил).

Она отметила, что о разрушении церкви стало известно после опубликованного репортажа корреспондентом BBC Джоном Фишером, в котором он решил узнать куда же исчез храм после перехода этих территорий под контроль Азербайджана.

Анна Нагдалян отметила, что церковь Зоравар Сурб Аствацацин уже была осквернена во время последней агрессии Азербайджана в отношении Арцаха. При этом она подчеркнула, что еще больше беспокойства вызывают попытки азербайджанского руководства обосновать это варварство.

По ее словам, это в свою очередь демонстрирует преднамеренность очередного проявления вандализма, и своей организованностью напоминает систематизированное уничтожение историко-культурного наследия Нахиджевана.

Вместе с тем спикер МИД заметила, что этот случай разрушения культового сооружения после последней войны - не является отдельным эпизодом. <Разрушение церкви Канач жам города Шуши Республики Арцах, история которой насчитывает более 200 лет, свидетельствует о том, что осуществляемый азербайджанской стороной культурный вандализм основывается только на одном критерии, и этот критерий - ненависть к христианскому армянскому народу.

Несмотря на свои потуги предстать перед миром в качестве <центра толерантности и мультикультурализма>, Азербайджан по сей день укрепляет свои позиции в качестве пионера по уничтожению христианского наследия.

Уничтожение историко-культурно-религиозного наследия еще раз показывает пустоту заверений азербайджанских властей о сохранении христианских культурных ценностей>, - говорится в заявлении спикера МИД РА.

Вместе с тем, Анна Нагдадян призвала международное сообщество срочно принять меры по прекращению культурного геноцида и осудить преступления, совершенные Азербайджаном с 27 сентября прошлого года и продолжающихся по сей день.

Отметим, что в связи с разрушением армянской церкви в Джебраиле с заявлением выступил и Омбудсмен Армении. В частности, он отметил, что еще во время боевых действий азербайджанские военные опубликовали видеоматериал о том, как они с цинизмом подвергают осквернению и вандализму армянскую церковь.

При этом Арман Татоян сообщил, что сотрудники Аппарата омбудсмена Армении перевели и проанализировали видеоматериал ВВС, который

открыто свидетельствует о религиозной ненависти и намеренном разрушении армянской церкви.

<Произошедшее является очередным результатом политики армянофобии и ненависти на религиозной почве, грубым нарушением международно­гарантированной религиозной свободы. Это еще одно доказательство того, что в отношении армян в Арцахе проводилась политика этнических чисток и геноцида>, - подчеркнул он.

Репортаж ВВС доступен по следующей ссылке: https://www.facebook.com/Armenianombudsman/posts/1657052124482245 .