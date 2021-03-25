Четверг, 25 Марта 2021 19:31

АрмИнфо. Общественная организация <Инновационные решения для устойчивого развития общин> (ISSD) намерена инициировать в Армении процесс замены одноразовых полиэтиленовых пакетов на экологически чистые для многоразового пользования.

Данный процесс, как говорится в официальном сообщении пресс-службы ISSD, будет осуществляться в рамках программы <Лояльный пакет>, которая реализовывается в Армении с целью снижения использования пластика.

Примечательно, что в рамках программы гражданам, использующим <лояльные пакеты>, представиться возможность накапливать потребительские бонусы в магазинах партнерской сети и пользоваться другими предложениями. Подобное станет возможным благодаря специальному штрих-коду, размещенному на этих пакетах.

Сообщается, что к программе прилагается также интерактивное мобильное приложение, которое будет фиксировать экологически устойчивое поведение пользователя, а также даст возможность отследить, какой вклад он вносит в сохранение окружающей среды Армении.

Согласно источнику, программа <Лояльный пакет> осуществляется в Армении при финансовом содействии Норвежского экологического фонда розничной торговли (The Norwegian Retailer's Environmental Fund).

Отметим, что миссия ISSD в Армении направлена на обеспечение устойчивого развития посредством реализации инновационных программ по управлению отходами, в сферах сельского хозяйства, образования, бизнеса, а также направлена на усиление позиций женщин и экономики замкнутого цикла. В результате 4-годичной деятельности ОО имеет более чем 400 партнеров, установила свыше 1100 сортировочных урн, переработала более 280 тыс. кг. отходов. Число бенефициаров ISSD достигло 296 500.