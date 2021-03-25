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АрмИнфо. Общественная организация <Инновационные решения для устойчивого развития общин> (ISSD) намерена инициировать в Армении процесс замены одноразовых полиэтиленовых пакетов на экологически чистые для многоразового пользования.
Данный процесс, как говорится в официальном сообщении пресс-службы ISSD, будет осуществляться в рамках программы <Лояльный пакет>, которая реализовывается в Армении с целью снижения использования пластика.
Примечательно, что в рамках программы гражданам, использующим <лояльные пакеты>, представиться возможность накапливать потребительские бонусы в магазинах партнерской сети и пользоваться другими предложениями. Подобное станет возможным благодаря специальному штрих-коду, размещенному на этих пакетах.
Сообщается, что к программе прилагается также интерактивное мобильное приложение, которое будет фиксировать экологически устойчивое поведение пользователя, а также даст возможность отследить, какой вклад он вносит в сохранение окружающей среды Армении.
Согласно источнику, программа <Лояльный пакет> осуществляется в Армении при финансовом содействии Норвежского экологического фонда розничной торговли (The Norwegian Retailer's Environmental Fund).
Отметим, что миссия ISSD в Армении направлена на обеспечение устойчивого развития посредством реализации инновационных программ по управлению отходами, в сферах сельского хозяйства, образования, бизнеса, а также направлена на усиление позиций женщин и экономики замкнутого цикла. В результате 4-годичной деятельности ОО имеет более чем 400 партнеров, установила свыше 1100 сортировочных урн, переработала более 280 тыс. кг. отходов. Число бенефициаров ISSD достигло 296 500.
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|Армения намерена отказаться от употребления экологически вредных одноразовых полиэтиленовых пакетов
|Замминистра: Армения рассчитывает на содействие Исландии в сохранении армянских историко-культурных ценностей в рамках ЮНЕСКО
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|Российские миротворцы обеспечили доставку в Степанакерт гуманитарной помощи от общественных организаций и фондов из России
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|Президент Армении считает приоритетными проблемы водной и продовольственной безопасности
|Араратбанк восьмой раз стал обладателем международной престижной премии "Превосходство качества"
|Участниками пресс-конференции «Значимость мира и доверия в современном мире» особо отмечена своевременность проведения Mеждународного года мира и доверия
|ЕС приветствует присоединение Армении ко второму факультативному протоколу, запрещающему смертную казнь в стране
|Российский военный эксперт удивился словам премьера Армении по части закупки истребителей Су-30СМ
|Global Finance: Америабанк признан Лучшим банком 2021 года в Армении
|Премьер: Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут по пропорциональной избирательной системе
|Госдума приняла закон, дающий Путину право вновь баллотироваться на пост президента
|Министр обороны: Реформы ВС Армении направлены на противостояние угрозам, исходящим от турецко-азербайджанской армии
|На онлайн площадке снова встретились туркменские и армянские аграрии
|Айвазян: Армения активно взаимодействует с Грузией, в том числе и по вопросу восстановления сухопутного сообщения
|Эрдоган: Продолжим отслеживать реализацию всех договоренностей по Карабаху
|Вице-премьер: Ереван и Баку обсуждают возможности восстановления инфраструктур по всем возможным направлениям
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Банк ВТБ (Армения) расширяет возможности автокредитования совместно с автосалоном KIA MOTORS
|В Ереване состоялась второе заседание подкомитета ЕС-Армения по географическим указателям
|Кент: США ищут пути более тесного сотрудничества между странами Южного Кавказа при сохранении их суверенитета
|IDream: новый проект для студентов от IDBank-а
|Президент Армении и глава "Просвещенной Армении" обсудили пути выхода их внутриполитического кризиса
|Депутат: На КПП <Верхний Ларс> скопилось до 800 армянских грузовиков, представитель КГД бездействует
|Араратбанк выступит маркетмейкером 21-го выпуска облигаций Национальной ипотечной компании
|Мнение: Будущее Южного Кавказа укладывается в общемировой тренд регионализации
|Венецианская комиссия изучит законопроект о финансовых гарантиях деятельности Омбудсмена Армении
|За сутки в Армении число заразившихся коронавирусом граждан вновь перешагнуло отметку в 1 тыс. случаев
|Кинопроект армянского продюсера получит финансирование со стороны престижного европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства Eurimages
|Парламент Армении снял военное положение, действующее в стране с конца сентября 2020 года
|Американский Оксфорд признал Арцах
|Российская высокопоставленная делегация посетит Армению
|Европарламентарии выразили озабоченность в связи с сообщениями о жестоком обращении в Азербайджане с армянскими пленными
|Минздрав запустил номер скорой помощи для граждан, зараженных коронавирусом, или имеющих симптомы
|ACBA Bank оказал поддержку в возведении самого большого интенсивного абрикосового сада в Армении
|Эколог: Нам не грозит <водный голод>, если мы сумеем правильно использовать свои же водные ресурсы
|Европейцы решили проучить Турцию, но Карабах тут ни причем
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|Сейран Оганян указал на действия, негативно сказавшиеся на боеспособности армянской армии
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|Министры обороны России и Армении обсудили реформы в армянских ВС
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