Четверг, 25 Марта 2021 18:04

АрмИнфо. Заместитель министра территориального управления и инфраструктуры РА Ваче Тертерян на встрече с новоназначенным послом Исландии в Армении Арни Тором Сигурдссоном (резиденция - Москва) выразил надежду, что деятельность посла будет способствовать развитию армяно-исландских отношений и полному использованию имеющегося потенциала.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства, Тертерян указал на сложившийся между Арменией и Исландией успешный опыт взаимодействия на международных площадках, в частности в различных структурах Совета Европы, и выразил уверенность, что этот визит придаст новый импульс углублению двусторонней дипломатии в областях, представляющих взаимный интерес.

При этом он назвал перспективным обмен опытом и дальнейшее сотрудничество в таких областях как территориальное управление, местное самоуправление, развитие местной демократии, расширение межобщинных связей, транспортное сообщение, диверсификацию энергетической инфраструктуры и др.

Тертерян также подчеркнул значительную роль Исландии в сохранении армянских историко-культурных ценностей в рамках ЮНЕСКО и ее дальнейшей поддержке.

В свою очередь Сигурдссон выразил взаимную готовность внести свой вклад в расширение сотрудничества между двумя странами. По словам посла, исландская сторона заинтересована в использовании нереализованного потенциала в указанных сферах, обмене опытом в рамках гражданской авиации, тепловой энергетики, административно-территориальных реформ.

Собеседники подтвердили готовность предпринять практические шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества в двусторонних и многосторонних форматах.